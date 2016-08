Laperrière prêt et impatient d’amorcer son nouveau défi

Un peu plus de deux mois après avoir été nommé à la barre du Blizzard du Séminaire Saint-François, Martin Laperrière effectuera ses débuts attendus derrière le banc vendredi soir à Lévis. Le principal intéressé ne tient plus en place.



L’ancien adjoint chez les Remparts de Québec amorcera cette nouvelle aventure dans les rangs midget AAA en grand en se frottant à l’équipe rivale du Blizzard, les Commandeurs de Lévis, sur les terres de ces derniers.



«Je ne connais pas encore la rivalité, mais je suis convaincu qu’elle est présente. J’ai hâte, je suis excité, mais je ne suis pas nerveux, a assuré Lappy en entrevue au Journal de Québec dans les quartiers du Blizzard au Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Simon Clark/Agence QMI

Vite à l’aise



Laperrière se plaît dans cet environnement. Il a vite tissé des liens avec les adjoints Frédéric Parent et Alexandre Guérard qui étaient en place avant sa nomination, un aspect qu’il avait apprécié chez Patrick Roy quand les deux hommes ont commencé à travailler ensemble.



«J’ai eu des rencontres avec mon personnel avant. Une fois que j’ai expliqué comment je voyais ça, je voulais savoir ce qu’ils avaient aimé dans le passé pour améliorer le programme. Je veux que ce soit constamment un échange d’idées, a-t-il expliqué.



«Je veux être capable de déléguer des tâches. Patrick (Roy) m’a rendu meilleur comme coach en me déléguant des tâches et en essayant des choses, comme s’occuper du désavantage numérique ou de l’avantage numérique. J’ai montré à mes adjoints le genre de résultats que je voulais et c’est à eux de monter un plan pour y parvenir.»



Adaptation



Après 14 ans dans la LHJMQ, Laperrière avoue qu’il a dû s’ajuster en renouant avec des hockeyeurs âgés de 15 et 16 ans pour la plupart.

«Je ne pensais pas que la marche était si grande entre le junior et le midget AAA. Lors des premières pratiques, je trouvais que l’exécution était exécrable, que c’était très lent et qu’il n’y avait pas de fluidité. Mais comme on m’a dit à Hockey Canada, il ne faut pas prendre pour acquis qu’ils [les jeunes] savent ce que tu veux.»

Simon Clark/Agence QMI

Retranchés par leur équipe junior respective, Marc-Olivier Alain (CHA) et Olivier Crête-Belzile (SHE), les deux premiers patineurs du Blizzard repêchés à Charlottetown, feront partie du noyau de vétérans.

«J’avais rencontré les joueurs avant qu’ils ne partent pour l’été en leur demandant trois choses : éthique de travail, discipline et attitude. J’ai martelé de nouveau ces mots-là pendant le camp. On essaie d’implanter une culture qui va durer, une culture que les gars vont acheter et qu’ils vont redonner aux prochains.»

Et va-t-il jeter un œil aux activités de la LHJMQ? «Ça me surprendrait que je suive ça, je vais être assez occupé avec mon nouveau rôle.»