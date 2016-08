Le chef des Hells Angels disculpé par un témoin clé?

Détenu depuis neuf mois, le chef présumé des Hells Angels au Québec veut faire tomber les accusations de gangstérisme qui pèsent sur lui. Et son principal allié serait nul autre que le témoin clé de la Couronne.

Ce qui est «inexplicable» et «inacceptable», écrit Me Nellie Benoit, l’avocate de celui qui est détenu à la prison de Rivière-des-Prairies et qu’on surnomme «La Barbe» dans le monde interlope.