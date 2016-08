Le FCVQ s'offre la première nord-américaine du premier film de Yan England

Le Festival de cinéma de la ville de Québec a ajouté un autre morceau de choix à une programmation déjà relevée en confirmant la projection en première nord-américaine du tout premier long métrage de Yan England, 1:54, lors de sa soirée de clôture.

Récent vainqueur de deux prix au Festival du film francophone d'Angoulême, en France, le drame sportif d'England à propos de la rivalité entre deux jeunes athlètes sera présenté le 21 septembre, au Palais Montcalm, en présence du réalisateur et de quelques uns des acteurs du film, dont Antoine Olivier Pilon, David Boutin et Patrice Godin.

La présence de l'étoile montante Sophie Nélisse est pour le moment incertaine.

Avec 1:54, le FCVQ mise certainement sur sa plus forte programmation québécoise en six ans d'existence. Plusieurs grosses sorties de l'automne en cinéma québécois passeront par la capitale, notamment Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, Pays, de Chloé Robichaud, et Embrasse-moi comme tu m'aimes, d'André Forcier.

Photo courtoisie

Le programmateur Olivier Bilodeau ne cache pas que le festival souhaite devenir «un détour obligé» pour les parutions automnales du Québec. Il se réjouit aussi d'avoir à son affiche des films qui ont le potentiel de plaire à une clientèle jeunesse.

«Pays, en ouverture, et 1:54 sont deux exemples de ce qu'on veut au FCVQ: un cinéma accessible à tous mais intelligent, bien écrit et bien réalisé. Surtout, ce sont des oeuvres faites par des jeunes qui parlent à un public jeune. C'est important de créer la relève cinéphilique. Les jeunes aujourd'hui consomment beaucoup à la maison, sur leurs téléphones cellulaires. Si un cinéma qui leur parle peut les ramener en salles, j'en serais très content.»

Romain Duris à Québec?

Maintenant que son film de clôture a été identifié, le FCVQ est complet à 99,9 %, dixit Olivier Bilodeau. Les organisateurs mettront désormais leurs efforts sur les invités.

À ce chapitre, un certain Romain Duris, star de L'auberge espagnole, serait encore dans leur mire. S'il accepte l'invitation, Duris pourrait se présenter à Québec avec Michel Blanc, son partenaire à l'écran et le scénariste du film Un petit boulot, le dernier film réalisé par le cinéaste Pascal Chaumeil avant sa mort, l'an dernier.

«C'est 50-50», dit M. Bilodeau, qui serait prêt à chambarder son horaire de projection au cas où le duo français devait se pointer sur le tapis rouge du FCVQ.

Rayon vedette internationale, le FCVQ a déjà l'assurance de recevoir l'actrice canadienne Emily VanCamp pour la projection de Pays.

* Le Festival de cinéma de la ville de Québec se déroulera du 14 au 24 septembre prochain.