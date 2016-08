Le gin Ungava vendu aux Ontariens

Le producteur du gin québécois haut de gamme Ungava, Domaine Pinnacle, passe à des intérêts ontariens.

Domaine Pinnacle de Cowansville est rachetée par la compagnie ontarienne Corby Spiritueux et vins pour une somme de 12 millions $, a annoncé la société ontarienne mercredi.

En plus de son gin, Domaine Pinnacle produit le rhum épicé Chic Choc et les liqueurs de produits de l’érable Coureur des Bois et Cabot Trail.

«Nous cherchions activement une compagnie déterminée à assurer le succès des marques de Domaine Pinnacle, qui nous permettrait d'investir et de continuer de croître sans quitter nos installations de Cowansville», a expliqué l’un des fondateurs, Charles Crawford.

«Corby possède un vaste réseau de distribution qui favorisera l'expansion de nos marques», a-t-il ajouté.