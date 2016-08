Le porc effiloché sauve du temps

1. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen pendant 3 minutes. Ajouter le porc effiloché et le jus d’orange. Porter à ébullition en remuant. Ajouter l’origan et le piment de Cayenne. Saler et poivrer. Baisser le feu au plus bas. Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes.