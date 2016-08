Les Jays profitent d’un bon départ

Quelques minutes plus tard, le ­Québécois Russell Martin a imité son coéquipier en envoyant la balle de l’autre côté de la clôture. Il s’agit d’un 16e circuit cette saison pour le receveur, qui a été devancé à la plaque par le ­voltigeur Michael Saunders.

Josh Donaldson, Bautista et ­Dioner Navarro, qui est revenu dans le giron des Jays après avoir été acquis des White Sox de Chicago la semaine dernière, ont chacun obtenu deux coups sûrs en quatre présences au bâton.

Le partant Aaron Sanchez (13-2) a œuvré au monticule pendant six manches, concédant un point non mérité, cinq coups sûrs et trois buts sur balles.