Muguruza trébuche

NEW YORK | Serena Williams compte une rivale de moins dans ses pattes à ces Internationaux des États-Unis, où elle pourrait remporter le 23e titre majeur de son illustre carrière.

Sous les lumières du Arthur-Ashe mercredi soir, l’Espagnole Garbine Muguruza n’a pu venir à bout de la Lettone Anastasija Sevastova, 48e raquette de la WTA. Cette dernière a pris la mesure de la troisième favorite 7-5 et 6-4, en 1 h 30 min de jeu, dans un match de deuxième tour.

Championne à Roland-Garros cette année, Muguruza n’avait pas non plus dépassé le deuxième tour à Wimbledon, quelques semaines après son premier triomphe dans un tournoi majeur.

Sevastova a eu de la misère à conclure le match, le premier de la soirée sur le plus grand terrain du monde. Elle menait la deuxième manche 5-1, mais a vu son adversaire recoller à 5-4. La Lettone de 26 ans a finalement converti sa ­quatrième balle de match.

Dans sa quête à New York, Williams n’aura donc plus à se méfier de ­Muguruza. Cette dernière l’a privée du titre à Paris et s’était montrée une adversaire solide en finale à Wimbledon, en 2015.