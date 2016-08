«Nitro Rush»: hilarante parodie

MONTRÉAL - S’il y a un film d’action à prendre au second degré c’est bien «Nitro Rush» avec Guillaume Lemay-Thivierge.

«Nitro Rush» est la suite de «Nitro», sorti en 2007, et dans lequel Guillaume Lemay-Thivierge incarnait Max, pilote de course qui faisait tout pour se procurer un cœur pour sa femme malade.

On retrouve donc Max (incarné de nouveau par l’efficace Guillaume Lemay-Thivierge qui n’a rien à envier à Jason Statham pour les scènes d’action), désormais derrière les barreaux. Sa femme est morte et son fils Théo (Antoine Desrochers), qui est un adolescent presque adulte, a été élevé par son grand-père Meg (Raymond Bouchard).

Or, Théo – il déteste son père qu’il tient pour responsable du décès de sa mère - s’est acoquiné avec une gang peu recommandable de criminels, menée par l’Avocat (Andreas Apergis). Et l’Avocat a pour ambition de mettre la main sur une nouvelle drogue hyper puissante, la Nitro Rush (d’où le titre du long métrage de 96 minutes). Recruté par la police (via une Micheline Lanctôt toute vêtue de noir) pour tenter de mettre fin aux activités de l’Avocat, Max s’évade de prison avec comme unique objectif de sauver Théo des griffes du méchant.

Il n’y a pas de doute à avoir, Alain DesRochers, le réalisateur (il avait signé le premier «Nitro» et il est actuellement en plein tournage de «Bon Cop, Bad Cop 2») sait tourner des scènes à haute teneur en adrénaline, qu’il s’agisse de combats, de cascades ou d’une séquence de voiture (et non, ce n’est pas une poursuite).

Mais alors, qu’est-ce qui cloche? Tout d’abord, les dialogues. Sans attendre du Shakespeare, on aimerait au moins ne pas tomber dans le ridicule. C’est malheureusement le cas du personnage de garde du corps – appelé Colosse - incarné par Alexandre Goyette (excellent dans «King Dave» de Podz) qui nous livre des phrases d’une telle idiotie qu’il vaut mieux en rire. Plusieurs personnages souffrent également d’un manque criant de profondeur, comme celui de Daphné (Madeleine Péloquin), associée de l’Avocat qui a l’intention de le doubler, ou encore celui de Charly (Antoine Olivier Pilon dont on a pourtant mesuré tout le talent dans le «Mommy» de Xavier Dolan), chum de Théo et hacker très doué. Quant aux personnages des chimistes (on reconnaît d’ailleurs avec surprise Jean-Nicolas Verreault!), à qui Daphné veut dérober la formule de la Nitro Rush, les phrases qu’ils prononcent sont d’une insignifiance peu commune.

Plusieurs moments souffrent également d’un manque de logique, ce qui ne manque pas de générer des éclats de rire bien sentis. Dans l’un des bureaux de l’Avocat, des portes s’ouvrent alors qu’elles ne donnent sur rien d’autre que du vide, les deux chimistes prennent le temps d’enlever leurs chemises avant de poursuivre Max et son groupe, les prisonniers usent et abusent de leurs téléphones cellulaires (quand ce n’est carrément pas d’un ordinateur équipé de Skype!) et que dire du moment où Guillaume Lemay-Thivierge, nu (comme il se doit), reprend la pause popularisée par Arnold Schwarzenegger lorsqu’il revient dans le passé dans le premier «Terminator»?

Alors oui, il vaut mieux nettement en rire, car, une fois la décision prise de considérer «Nitro Rush» comme une parodie (un peu à la manière de «Y-a-t-il un pilote dans l’avion?»), on s’amuse énormément.