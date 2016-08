Pas de maïs sucré génétiquement modifié vendu au Québec selon Vigilance OGM

Encore cet été, aucun maïs sucré testé au Québec par le groupe Vigilance OGM n’était génétiquement modifié (GM).

Mercredi, l’organisation a dit avoir examiné les épis de 53 épiceries de la province, dont Métro, IGA, Loblaws et Walmart, situées dans 22 villes et 11 régions différentes, en juillet et août.

«Ça fait maintenant 5 ans qu’on fait des tests et comme l’an dernier, on n’a trouvé aucun maïs sucré GM au Québec, cet été on a décidé de faire la majorité des tests au début de la saison afin d’avoir des échantillons des États-Unis. Et il semblerait qu’il ne s’en cultive pas plus au sud de la frontière!» a affirmé Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM, par communiqué.

L’organisme en avait trouvé plusieurs en 2013, mais un seul en 2014.

«Les tests, qui sont le seul moyen d’information de la population en l’absence d’étiquetage obligatoire, ont permis de faire changer les politiques d’approvisionnements de grandes chaînes au Québec. De façon générale, c’est une preuve supplémentaire que la mobilisation citoyenne fonctionne, même devant les géants de l’alimentation», a précisé Thibault Rehn.

Selon Vigilance OGM, les cultivateurs sèment de moins en moins de maïs génétiquement modifié par peur d’être boudés par les consommateurs.

L’organisme demande également aux épiceries de refuser de vendre du saumon et des pommes génétiquement modifiés, tout en continuant d’exiger leur étiquetage.