Pas facile en double

Les trois têtes de série ne l’ont pas eu facile sur les courts du parc Larochelle. Les duels ont tous nécessité le bris d’égalité. Les meneuses Emily Appleton et Ayumi Miyamoto ont trimé dur face à l’Américaine Hurricane Tyra Black et l’Allemande Irina Cantos Siemers. Elles en sont sorties gagnantes en remportant le bris d’égalité 12-10 alors qu’elles avaient perdu la première manche 4-6.

Les Japonaises Mai Hontama et Chihiro Muramatsu ont également essuyé quelques sueurs froides sous les nuages de Repentigny face aux Américaines Dalayna Hewitt et Alana Smith. Elles l’ont emporté 7-5, 2-6 et 10-5. Elles ont maintenant rendez-vous avec les Chinoises Xiyu Wang et Wushuang Zheng, septièmes têtes de série.