Pizz’ vs BBQ

Voilà plus de 10 ans que je n’ai plus de BBQ à la maison. Je me suis vanné. Charrier les aliments, épices et condiments sur le patio, nettoyer les grilles, l’allumeur qui ne fonctionne pas toujours, la bonbonne de gaz qui tombe vide toujours au mauvais moment et les mouches qui tournent autour. En plus, une fois sur deux, tu manges froid. S’il pleut, c’est la cata. Sans compter le remisage d’hiver, la rouille qui s’installe et tout le tralala. Sans oublier qu’il y a toujours un Ti-Jos Connaissant qui vient te dire comment lui il fait ses steaks, ses patates.

Mais, il y a deux semaines, au tournoi de Canadian Tire, j’ai eu un béguin. Pas pour un BBQ, mais un remplaçant. Il s’agit d’un four au gaz qui, c’est magique, vous cuit une pizza en moins de 3 minutes. Bonne, savoureuse et vraie comme dans la Petite Italie. Fornoteca que ça s’appelle et j’en veux un. Le four est fabriqué ici par nos bons Italiens de Saint-Léonard. Plus petit qu’un BBQ et beaucoup plus facile d’entretien. J’irai justement acheter ma sauce et ma pâte dans la Petite Italie et j’ai hâte de recevoir à la pizza. Qui n’aime pas ça? La croûte est tout simplement délicieuse, dorée, cuisson parfaite. Ce four est génial et à peu près dans les mêmes prix qu’un BBQ.