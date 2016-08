Plusieurs films québécois programmés

Le cinéma québécois sera encore une fois à l’honneur au Festival du nouveau cinéma (FNC) dont la 45e édition aura lieu du 5 au 16 octobre prochain.

Le doyen des festivals de cinéma montréalais a levé le voile mercredi sur une portion de sa programmation comprenant plusieurs films qui se sont déjà illustrés dans les grands festivals du monde.

Les cinéphiles montréalais pourraient notamment découvrir les films Prank de Vincent Biron et Maudite Poutine de Karl Lemieux qui seront présentés au cours des prochains jours à la prestigieuse Mostra de Venise. Les films Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau du tandem Simon Lavoie et Mathieu Denis (Laurentie), Stealing Alice du peintre et romancier Marc Séguin et Cyclotron d’Olivier Asselin (Un capitalisme sentimental) font aussi partie de la programmation.

Rappelons que c’est le film Two Lovers and a Bear, la plus récente réalisation du cinéaste québécois Kim Nguyen (photo), qui sera présenté en ouverture du FNC, le 5 octobre.