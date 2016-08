Protéger la maison quand le couple explose!

Les conséquences financières de telles situations sont très importantes, car cette décision aura un impact sur toute la famille. Souvent, un des conjoints a plus de pouvoir que l’autre, que ce soit financièrement ou même autoritairement. Peut-on protéger la résidence de la famille quand tout explose? Le Code civil prévoit des protections et il vaut la peine de les connaître.

Il faut également savoir que chaque couple ne peut avoir qu’une seule «résidence familiale», en effet il s’agit du lieu de vie principal de la famille. Cette «résidence» est automatiquement protégée par le Code civil et d’emblée, un conjoint ne pourra vendre un immeuble dont il est propriétaire sans l’accord de l’autre conjoint. Un époux locataire ne pourra non plus résilier son bail ou sous-louer le logement sans l’accord de l’autre. Par contre, des règles particulières s’appliquent à chaque cas d’espèce.

L’époux propriétaire ne peut seul vendre ou hypothéquer la résidence familiale. Malgré cela, l’époux qui n’est pas propriétaire de la résidence peut également pour encore plus de sécurité faire enregistrer sur l’immeuble une «Déclaration de résidence familiale», ce qui rendra public et opposable aux tiers que cet immeuble sert de résidence familiale. Il sera alors assuré que l’époux propriétaire ne pourra pas non seulement vendre, donner, louer ou hypothéquer la résidence sans son accord, mais qu’en cas de non-respect il sera possible de demander la nullité de l’acte.