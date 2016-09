Provoquer des revirements

Sylvie et Michel

Si l’on connaît si bien Monique et Pierre (Marie-Thérèse Fortin et Marc Messier), les parents de Karine (Catherine-Anne Toupin), ce sont ceux de Patrick (Antoine Bertrand) qui attireront l’attention cette saison. Encore plus que leur fils, Sylvie et Michel sont des personnages colorés. Disons, aux antipodes de Monique et Pierre. Sylvie n’a pas la langue dans sa poche, s’exprime librement, sans pudeur et même avec une certaine vulgarité. Celle qui passe une grande partie de sa vie en Floride s’habille comme une jeune et embrasse son fils sur la bouche à tour de bras. Michel, de son côté, n’a jamais été très présent dans la vie de son fils. Il est plutôt mononcle. Ça sent la tension et le crêpage de chignons dans la maisonnée.