[QUIZ] À quel acteur québécois appartient cette bouche?

Photo courtoisie Embrasse-moi comme tu m'aimes

Rémy Girard a enchaîné les rôles sur les planches avant de découvrir l’univers de la télévision et du cinéma. On offre à cet acteur au talent indéniable des personnages en or dans des séries, comme Les Boys et Les Bougon, c’est aussi ça la vie! Cette fois, ce sera le rôle du colonel qu'il interprètera.