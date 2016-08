Retour sur l’«affaire» RONA-Couillard (I)

Selon Philippe Couillard, parce que la vente de RONA à l’américaine Lowe’s est chose faite, le «dossier» de la vente préalable par Investissement Québec (IQ) d’un bloc crucial d’actions de RONA, est «clos».

Désolée, mais sur le plan politique, trop de questions laissées sans réponses subsistent pour que l’on puisse en effet déclarer l’«affaire» RONA-Couillard terminée.

Et pourquoi l’appeler l’«affaire» RONA-Couillard?

Essentiellement, parce que le dénouement malheureux de cette énième perte d’une entreprise québécoise majeure s'est déroulé sous le gouvernement Couillard. Une perte dont les effets négatifs à terme sur les propres fournisseurs québécois de RONA et ce, à l’instar d’autres «fleurons» québécois déjà passés sous propriété étrangère ou canadienne, sont littéralement écrits dans le ciel.

***

L’énigme n’en est plus vraiment une

En fait, l’énigme entourant le rôle du gouvernement Couillard dans la vente par IQ en 2014 de son propre bloc d’actions dans RONA, lequel constituait justement une «minorité de blocage» -, se clarifie de plus en plus.

L'acquisition de cette même «minorité de blocage», rappelons-le, fut d'ailleurs fortement recommandée à IQ en 2012 par le gouvernement libéral de Jean Charest et son ministre des Finances, Raymond Bachand.

***

À lire et à conserver

Pour fins de mémoire, même si la menace de perdre RONA aux mains de Lowe’s en 2012 découlait d’une possible prise de contrôle dite «hostile», l’important est de se rappeler en quels termes Raymond Bachand défendait l’importance stratégique de RONA dans l’économie québécoise et canadienne:

«M. Bachand a estimé que l'acquisition par le détaillant américain risquerait de mettre en péril de nombreux emplois au Québec et au Canada, en rappelant que Rona effectue près de la moitié de ses achats au Québec et près de 85 % au Canada.

« Fondamentalement, à long terme, c'est la déstructuration économique que ça amène . On parle de 90 000 emplois au Canada, presque 50 000 au Québec. Beaucoup se trouvent dans le réseau de fournisseurs. [...] Lowe's a fait beaucoup de promesses dans son offre, mais elle a une seule obligation à court terme, c'est de maximiser les profits », a-t-il déclaré.

«Rona est aussi un joueur très impliqué dans ses communautés. C'est un commanditaire majeur d'équipes et d'athlètes, c'est un soutien social très important pour le pays », a-t-il ajouté.

Le ministre Bachand a dit espérer que Lowe's ne fera pas d'autre offre et appelle les actionnaires de Rona à rejeter la proposition d'acquisition non sollicitée de la société américaine. Il a aussi affirmé s'être entretenu avec les dirigeants de Rona pour leur offrir la collaboration du gouvernement.

Le premier ministre Jean Charest a lui aussi souligné l'importance de Rona au Québec. « Nous croyons que Rona sert bien l'économie du Québec, crée de l'emploi et c'est une entreprise que nous voulons garder au Québec », a-t-il dit, interrogé par des journalistes, mardi.»

À relire et relire. Question de mieux comprendre la signification réelle de la perte de RONA comme entreprise à propriété québécoise... Et ce, de la bouche même d'un ex-ministre libéral des Finances et d'un ex-premier ministre tout aussi libéral.

***

Virage majeur en 2014

Rappelons aussi qu'en 2013, sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, Investissement Québec (IQ) se départissait de deux «petits blocs» d'actions dans RONA. Ces deux blocs, par contre, n'entamait pas la «minorité de blocage détenue par IQ.

Or, dès 2014, sous le gouvernement de Philippe Couillard, le récit prend des allures proprement hallucinantes.

IQ, on ne sait encore trop pourquoi, aurait décidé soudainement de se départir de sa minorité de blocage en actions de RONA pendant que le gouvernement Couillard, contrairement même à ce qu’aurait fait un Jean Charest, s’en lavait les mains.

Démissionné, l’ex-ministre de l’Économie Jacques Daoust jurait qu’il ne savait rien des intentions d’IQ de vendre ses 11 millions d’actions à la fin 2014. Ce qui, une fois fait, empêcherait pourtant le gouvernement de bloquer toute prise de contrôle étrangère de RONA, qu’elle soit hostile ou non. À preuve : sa vente récente à l’américaine Lowe’s.

Jeudi dernier, en pleine commission parlementaire spéciale, Pierre Ouellet, ex-chef de cabinet de M. Daoust, contredisait durement son ex-patron. De toute manière, disait-il aussi, même si le ministre Daoust était au courant des intentions d' IQ, IQ aurait été souveraine dans cette décision. Traduction: le ministre n'aurait pas eu à approuver ou désapprouver la transaction d'IQ.

On y apprenait pourtant que la résolution initiale d’IQ sur la vente de son bloc d’actions devait se faire «sous réserve d’une consultation préalable» du même ministre Daoust.

Or, dès juin dernier, selon un rapport de la Vérificatrice générale, une porte-parole d'IQ y confirmait ceci à propos de l'intention d'IQ de se départir de sa minorité de blocage en 2014: «Le C.A. (d'IQ) ne se sentait pas (à l'aise) de vendre ce qu'il restait, parce que c'était une grande quantité d'actions, le conseil d'administration a dit: «Il faut avoir la permission du ministre».»

Suite à la commission, l’ex-ministre Daoust a fini par admettre qu’il «savait» en effet, mais il maintenait toujours qu’il n’avait pas à «approuver» ou non la décision d’IQ. Bref, un joli débat sur le sexe des anges... Comme si ce fameux «sous réserve» n’avait jamais existé.

Or, ce même «sous réserve» fut en fait d’une importance telle que c’est le même Pierre Ouellet – alors chef de cabinet de Jacques Daoust à l’Économie -, qui, en réponse le 26 novembre 2014 au courriel d’IQ sur le sujet, autorisait IQ à se départir de ses actions d’un simple «OK».



Dans cette saga burlesque où les têtes roulent avant qu’elles ne parlent trop, M. Ouellet a même lancé que le bureau du premier ministre n’aurait rien su d’une transaction aussi majeure avant juin 2016. Soit, comme par hasard, tout juste après le rapport de la VG et bien après la vente finale de RONA à Lowe’s.

En tentant de faire croire une telle invraisemblance à la population, on ne la prend pas simplement pour une valise – on lui ajoute aussi une méga-poignée au beau milieu de son pauvre dos collectif et fatigué.

***

«Ligne» officielle

Au sortir de la commission, la «ligne» officielle du gouvernement fut livrée par son député Saul Polo.

Décodée, elle se décline en 5 points.:

1) Daoust était au courant et doit donc expier son mensonge par sa démission. 2) La version de Pierre Ouellet est la bonne. 3) Vendre les actions de RONA était du ressort exclusif d’IQ. 4) Le bureau de Philippe Couillard n’en savait rien. 5) La «lumière» est faite et le premier ministre n’a rien à se reprocher.

De toute évidence, le «spin» était savamment préparé. D’une pierre, deux coups, on règle aussi le «cas» Poëti.

L’ex-ministre des Transports, Robert Poëti, lui-même limogé du conseil des ministres en janvier au moment où il y enclenchait un ménage urgent - et remplacé par nul autre que Jacques Daoust -, n’a posé aucune question à la commission parlementaire. Pas une seule.

Multipliant ensuite les entrevues pour justifier la gestion politique du dossier, en bon soldat nouvellement réformé, il répétait tout simplement les «lignes» officielles du gouvernement sur le dossier RONA.

De toute évidence - et fort habilement, il faut le dire -, le bureau du premier ministre semble avoir aussi réussi à à neutraliser son ex-ministre récalcitrant qui, une fois limogé, continuait à dénoncer des «irrégularités» tenaces au ministère des Transports...

Bref, les yeux maintenant rivés sur la politique municipale avec le maire de Montréal, Denis Coderre, M. Poëti a bien compris la nécessité de terminer cette partie de son mandat au provincial en bons termes avec son patron actuel. Un exemple parmi d’autres de «survie politique 101». Il y sera sûrement beaucoup plus heureux...

***

Exécution politique

Et pourtant, malgré les «spins», il reste la troublante impression d’un bureau du PM qui s’en sort indemne. Sans compter celle d’une exécution publique de Jacques Daoust – dont, comme par hasard, on a aussi appris en commission parlementaire qu’il était opposé à la vente par IQ du bloc d’actions de RONA.

Quant à Pierre Ouellet, un apparatchik libéral de longue date qui, sur sa page Facebook, se dit maintenant «à la recherche de nouveaux défis» - et dont la conjointe travaille au gouvernement -, il était de toute manière inconcevable qu’il puisse même songer dans cette commission à dire quoi que ce soit qui aurait pu embarrasser sa propre famille politique.

***

Le pire est ailleurs

Plusieurs ont écrit que la seule vraie question qui subsiste dans toute cette histoire est celle-ci: que savait le premier ministre pendant que la vente des actions de RONA se tramait et que messieurs Ouellet et Daoust le savaient depuis novembre 2014? La vente souhaitée par IQ d’une «minorité de blocage» valant 144$ millions et commandée sous Jean Charest n'était tout de même pas une bagatelle.

La question est en effet majeure.

Le pire dans toute cette histoire est pourtant ailleurs.

Considérant son parti-pris connu pour le «libre marché», le fait est que M. Couillard ait été ou non au courant de la transaction souhaitée par IQ, n’aurait fort probablement rien changé au dénouement.

Une transaction hautement déterminante pour la suite des choses puisqu’elle ouvrait en fait la porte, rappelons-le, au passage éventuel de RONA sous propriété étrangère – soit par prise de contrôle dite hostile ou par achat mutuellement consenti.

À preuve, dès l’annonce de l’acquisition de RONA par Lowe’s en février, la nouvelle ministre de l’Économie, Dominique Anglade, s’en réjouissait ouvertement. Pour une nouvelle ministre, une telle réaction ne pouvait tout simplement pas avoir été improvisée. Elle reflétait initialement, sans nul doute, la réaction même du gouvernement.

Depuis, le premier ministre, en effet, n’a lui-même cesse de répéter qu’il vaut mieux se réjouir des acquisitions à l’étranger faites par des entreprises québécoises que de s’inquiéter du mouvement inverse.

Chaque perte d’une des grandes entreprises québécoises inflige toutefois des dommages réels à notre économie. Le professeur Pierre-André Julien l’explique ici fort clairement :

«Pour Philippe Couillard, la vente de Rona peut très bien se comparer à l’achat d’environ 2000 dépanneurs canadiens et américains de CST Brand par Couche-Tard, achat, si les autorités anti-cartels l’approuvent, qui fera de cette firme une des plus importantes chaînes de ce type de commerce en Amérique.

Il oublie toutefois que ces échanges se produisent dans deux économies non comparables, soit l’économie américaine, qui repose sur un produit intérieur brut de près de 20 000 milliards de dollars, avec des milliers de grandes entreprises du genre de Rona ou de Couche-Tard, et l’économie québécoise, qui ne vaut que 400 milliards de dollars, soit 50 fois moins, et avec très peu d’entreprises de cette taille et dispersées un peu partout sur le territoire.

La source de la difficulté pour ce gouvernement à ne pas comprendre cette différence fondamentale est qu’il en est toujours à la vieille théorie économique où l’on croit que chaque entreprise évolue dans un monde de concurrence dans lequel ses destinées relèvent avant tout du génie de sa direction. Alors que dans la réalité le développement de toute entreprise repose sur le dynamisme non seulement des autres entreprises avec qui elle fait affaire, soit en aval ses fournisseurs et ses équipementiers ou en amont ses transporteurs et ses distributeurs, mais aussi de tous les autres acteurs économiques autour d’elle. Comme des investisseurs locaux pour soutenir une nouvelle expansion, mais aussi comme l’école pour lui fournir une main-d’oeuvre ayant suivi des programmes plus adaptés à ses besoins et à ceux d’autres firmes de la région, le centre de recherche du cégep pour l’aider à développer un nouveau produit, un spécialiste local en informatique pour mettre à jour son système de gestion des opérations, etc.»

***

Les «vraies affaires», vous dites ?

Le problème, le vrai, est que le premier ministre ne semble guère se soucier de ce genre de faits lorsqu’il est question de l’économie québécoise.

Cette indifférence érigée en culture politique au gouvernement est la véritable clé de l’«affaire» RONA.

À l’annonce de la vente de RONA à Lowe’s, le premier ministre, à l’instar de la ministre Anglade, s'en réjouissait sans égards à d'éventuelles conséquences négatives pourtant fort prévisibles : «Il faut que le Québec envoie le signal qu'on est une économie ouverte et on doit nous aussi continuer à conquérir les marchés étrangers. (...) Pour un RONA, il y a un CGI, un Couche-Tard, un Saputo. Il faut que les Québécois aillent à la conquête des marchés.»



Cette indifférence se manifeste aussi dans l’absence désolante de la moindre stratégie pour la protection des grandes entreprises québécoises dans un monde où elles sont de plus en plus vulnérables aux appétits étrangers.

Pis encore, face aux partis d’opposition insatisfaits de cette même absence, le premier ministre leur lançait même qu’ils «veulent nous ramener au siècle dernier (...) On ne veut pas construire un mur autour du Québec».

Bref, pour Philippe Couillard, à de rares exceptions près, la main invisible du marché semble vouloir décider de tout pendant que le politique, lui, abdique.

Pour un gouvernement qui se jure être celui de l’«économie» et des «vraies affaires», son bilan réel sur ce front, pour le moment, est aux antipodes.

***

Demain, la suite sur l’«affaire» RONA-Couillard: un message essentiel lancé au premier ministre, mais passé complètement inaperçu...