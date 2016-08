Romain Bardet vise la victoire à Montréal

Le cycliste Romain Bardet, deuxième du dernier Tour de France, s’amène au Québec avec l’objectif de remporter la victoire au Grand Prix de Montréal, où il a terminé dans le top dix lors des deux dernières éditions.

Le dauphin de Chris Froome en juillet à Paris n’a pas épinglé de dossard à son maillot depuis la course en ligne des Jeux de Rio le mois dernier, mais ses ambitions sont claires pour ce voyage en Amérique du Nord.

Après une cinquième et une septième place en 2014 et 2015, le Français de 25 ans veut s’illustrer le 11 septembre sur le circuit du Mont-Royal. Le parcours de Québec convient moins à ses qualités de pur grimpeur. «J’espère vraiment. C’est une course que je commence à bien connaître. Dans le dernier tour, on se rend compte qu’il y a un petit groupe qui arrive à se détacher. Je mise là-dessus. À Montréal, il y a vraiment des choses à explorer et une très belle classique que j’espère remporter.»

Malgré les conditions atroces de 2015, Bardet garde d’excellents souvenirs de cette course remportée sous la pluie par Tim Wellens.

«Nous avons vraiment eu une course grandiose dans des conditions difficiles. C’est vraiment une course par élimination, l’une des plus belles auxquelles j’ai participé. Les plus forts ont émergé à la fin. Chaque année, Montréal est une course qui me motive.»

Un vainqueur du Tour

En 2016, Bardet a soulevé les espoirs de son pays qui attend un vainqueur français sur le Tour de France depuis un certain Bernard Hinault en 1985.

«Il me manque une addition de plusieurs choses. Un peu d’expérience, de maturité physique et psychologique aussi. Il y a comme une marche avant de gagner. À 25 ans, ce n’est que le début sur les grands tours.»

Bardet, qui possède un diplôme d’études supérieures en management, n’a que de bons mots pour son coéquipier Hugo Houle. Il croit que le Québécois aura bientôt sa chance de participer au Tour de France.

«Pour nous, c’est une chance de l’avoir dans l’équipe. C’est une vedette locale. Il a réuni les ingrédients pour être un coureur-référence, un capitaine pour m’accompagner sur les routes du Tour. À 26 ans, Hugo arrive à maturité et son tour devrait venir rapidement.»

Après les épreuves de Québec et Montréal, le cycliste de l’équipe AG2R n’a pas l’intention de participer au Championnat du monde au Qatar en raison du profil plat du parcours.