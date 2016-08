Santé Canada veut restreindre l’accès de six produits chimiques utilisés dans le fentanyl

Santé Canada propose de restreindre l’accès à six produits chimiques utilisés dans la production du fentanyl, un analgésique opioïde vendu sous ordonnance, de plus en plus consommé comme drogue de rue.

Cette proposition vise à contrer la production illégale de ce médicament beaucoup plus puissant que la morphine, qui fait des ravages chez des consommateurs de drogue partout au pays.

Cette mesure ferait en sorte que l’importation et l’exportation non autorisées de ces six produits seraient illégales. Ces substances seraient ainsi ajoutées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Règlement sur les précurseurs.

Selon la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, cette mesure, initialement présentée par le sénateur Vern White dans son projet de loi, permettrait d’agir rapidement pour contrer les effets néfastes de la production illégale de fentanyl qui a causé de nombreuses surdoses au pays.

«Grâce aux efforts déjà déployés par le sénateur Vern White, nous pouvons prendre cette mesure rapidement en vue de restreindre les produits chimiques utilisés dans la production du fentanyl. Notre gouvernement adopte une approche exhaustive, collaborative, compatissante et fondée sur les preuves pour remédier à cette crise de santé publique», a affirmé la ministre par communiqué, mercredi.

Jane Philpott a souligné que la Gendarmerie royale canadienne a noté une hausse de la production de fentanyl illégal au Canada. Elle a ajouté que son ministère allait organiser un sommet national sur les opioïdes cet automne pour s’attaquer à ce problème. Ottawa avait notamment présenté un plan en juin pour soutenir l'amélioration des pratiques d'ordonnance, réduire la facilité d'accès aux opioïdes inutiles et améliorer les traitements proposés aux patients.