Sauvaginiers: éthique et respect

L’équipe de Boisvert Marine vous invite au tournoi annuel de la pourvoirie du lac Saint-Pierre, les 3 et 4 septembre prochains, à Saint-Ignace-de-Loyola. Plus de 25 000 $ seront remis en prix de participation et de présence. Les espèces à l’honneur seront les dorés jaunes et noirs, les achigans à petite et grande bouche, le brochet et la carpe. Tous les profits serviront à financer le camp de vacan­ces de pêche pour les jeunes. Pour louer une embarcation, composez le 1 877 836-7506 et pour en savoir plus sur cette compétition amicale, téléphonez au 450 517-8011.