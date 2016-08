Sécurité des cyclistes: Coderre promet des gestes concrets

Le maire Denis Coderre a promis un plan d'action concret dans les prochaines semaines pour améliorer la sécurité des cyclistes à Montréal.

«Il y a un débat au niveau de la sécurité des cyclistes et du transport par camion. Dans les prochaines semaines, je ferai une annonce par rapport à tout ça. On veut assurer la sécurité des gens. On parle de la stratégie "Vision Zéro", on parle de réaménagements», a indiqué le maire lors de la séance du comité exécutif de mercredi.

Rappelons qu'il a abordé cet enjeu avec le nouveau ministre des transports, Laurent Lessard, jeudi dernier, et qu'il a «demandé des gestes concrets qui relèvent du gouvernement du Québec», comme des photo-radars.

«On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien fait avant. En 2008, il y avait déjà la "Vision Zéro" tant au niveau de l'ingénierie que de la sensibilisation et l'éducation, et au niveau de la règlementation.»

Toutefois, puisqu'il y a de plus en plus de cyclistes à Montréal, le maire estime qu'il faut «actualiser et s'ajuster en conséquence».