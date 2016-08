SharQc: peine réduite pour des Hells condamnés

Les 35 Hells Angels qui contestaient leur plaidoyer de culpabilité à la suite des ratés de l’opération SharQc ont obtenu une finalement obtenu une réduction de peine ce mercredi.

«(Cette mesure) est appropriée aux circonstances et elle constitue un remède adéquat à l’abus reproché à la poursuite», ont tranché trois juges de la Cour d’appel, mettant ainsi fin à une longue saga judiciaire longue de sept ans.

En octobre dernier, le procès SharQc avait pris une tournure inattendue quand le juge James Brunton avait ordonné l’arrêt des procédures contre cinq motards accusés de meurtre.

C’est que la Couronne avait tardé à remettre des éléments de preuve à la défense. Et l’impact était assez important pour empêcher aux accusés d’avoir un procès équitable.

Sauf qu’avant cette fin abrupte, d’autres accusés avaient déjà plaidé coupables à des accusations réduites. Parmi eux, 35 avaient saisi la cour pour retirer leur plaidoyer.

Certains libérés

Après avoir entendu les parties, le plus haut tribunal de la province a finalement décidé de maintenir les plaidoyers, mais tout en réduisant les sentences des accusés.

Cela éviterait aussi un nouveau procès pour ce groupe, ont noté les juges en appel.

«(Un nouveau procès) pourrait engendrer des délais qui ne seraient à l’avantage ni des parties ni du système de justice», peut-on lire dans la décision de 16 pages.

Ainsi, plusieurs Hells Angels pourront être libérés. C’est le cas de Sylvain Chalifoux, dont la peine est passée de 5 ans et 3 mois à une journée de prison. D’autres accusés, qui avaient écopé de plus de sept ans et trois mois, ont vu leur sentence réduite à 15 mois d’incarcération.

À la suite des déboires du procès SharQc, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait mis en place un comité d’examen sur la gestion des mégaprocès. À ce jour, le rapport n’a pas encore été complété.