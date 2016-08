Un billet de banque pour aveugles en Australie

Les nouveaux billets de 5 dollars australiens seront munis d'une nouvelle fonctionnalité spécialement conçue pour les personnes non-voyantes.

Comme le rapporte le site Mashable, c’est la première fois qu’un billet comporte un élément tactile destiné à faciliter la vie des non-voyants.

À partir de jeudi le 1er septembre, les nouveaux billets de 5 dollars australiens seront sur le marché.

Cette particularité permettra aux aveugles(ou les gens avec une vue très faible) de différencier la valeur du billet des autres coupures.

Ce changement est l’initiative d’un jeune Australien de 15 ans du nom de Connor McLeod. Épaulé par sa mère, l’adolescent non-voyant a lancé une pétition en ligne il y a 3 ans pour demander l’ajout de la fonctionnalité sur les billets de 5 dollars.

La mère, Ally Lancaster, a expliqué la raison de leur démarche: «Oui, les billets sont déjà de tailles différentes et ça peut aider un peu. Par contre, s’il(son fils) n'a pas dans son portefeuille un billet de chaque montant, comment peut-il comparer et savoir sur quel billet se fier pour en connaître la valeur?»

«Il(son fils) trouve que demander de l’aide est embarrassant et il a l’impression qu’on le caractérise par son handicap.»

La pétition fut signée par 57 201 personnes. Ce qui eut pour effet d’inciter la Reserve Bank of Australia en charge de l’impression de la monnaie d’aller de l’avant avec la proposition du jeune homme et sa mère.

Dans un communiqué envoyé à l’édition australienne de Mashable, l'adolescent a affirmé: «je suis un jeune homme ordinaire. Je ne me considère pas comme un militant. Mais si je tombe sur quelque chose qui ne me semble pas juste, je préfère passer à l’action plutôt que de me plaindre.»

Pour souligner l’initiative de Connor McLeod, le designer chargé de créer ce nouveau billet, Aaron Taylor, a même proposé une édition spéciale du billet de 5 dollars à l’effigie de l’adolescent.