Un village paie le matériel scolaire des élèves

Une petite municipalité du Bas-Saint-Laurent rembourse les cahiers, les crayons et même les espadrilles des élèves qui fréquentent l’école primaire du village, jusqu’à un montant maximal de 100 $ par enfant.

À Rivière-Ouelle, tout ce qui se trouve sur la liste exigée par l’école, en plus du sac à dos et du sac à lunch, est susceptible d’être remboursé par la municipalité. Seule condition, les articles doivent être achetés dans un commerce régional.

Annie Simard est maman de trois enfants, dont deux sont au primaire cette année et une au secondaire.

Le programme lui a permis de se faire rembourser plus de 1000 $ au courant des dernières années. «Sincèrement, si un jour j'avais eu à hésiter entre Rivière-Ouelle ou une municipalité voisine pour m'installer, cette aide au niveau de l'achat du matériel scolaire aurait fait pencher ma décision vers Rivière-Ouelle», assure-t-elle.

Elle salue l'initiative qui arrive à point, à un moment où les factures à payer sont nombreuses. «Quand on paye les activités, le transport scolaire, les taxes scolaires, on se compte bien chanceux de pouvoir se faire rembourser un sac à lunch ou des cahiers.»

Sauver l’école

Cette idée pour le moins originale a été lancée lorsque le conseil municipal cherchait des moyens pour sauver l’école du village.

«L’idée était d’attirer les familles et de les retenir», dit le maire Louis-George Simard.

Depuis, Rivière-Ouelle a obtenu sa garderie scolaire, ce qui a été un grand pas dans la survie de l’école, mais continue de faire le bonheur des parents en remboursant une partie importante de leurs factures de fournitures scolaires.

«On compte 69 jeunes cette année, dont 19 en maternelle, ce qui est très bien», ajoute le maire, qui gère un village de près de 1000 habitants.

Depuis quatre ans, le programme coûte un peu plus de 5000 $ par année en moyenne à la municipalité. Bon an mal an, les parents demandent un remboursement d’environ 75 $ par enfant.

Achat local

L’initiative est saluée par la Chambre de commerce régionale. Pour être remboursés, les parents doivent absolument dépenser dans des commerces de la MRC de Kamouraska.

La présidente Élizabeth Hudon croit que cet incitatif permet de créer et maintenir des emplois. «Ça peut aussi permettre de découvrir des magasins que les gens n’auraient pas visités autrement.»

Celle-ci habite Rivière-Ouelle et était mairesse à l’époque où la décision a été prise. «J’ai quatre enfants d’âge scolaire. Je peux confirmer que ça donne un sérieux coup de pouce!» conclut-elle.