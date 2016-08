Des photos érotiques d'une des deux présumées trafiquantes arrêtées en Australie sur un site pornographique

Isabelle Lagacé, l’une des deux Québécoises arrêtées en Australie avec en leur possession plusieurs kilos de cocaïne, a un profil coquin sur un site pornographique.

Sur le site à caractère pornographique Flashy Babes, on trouve en effet le profil d'Izabel, 19 ans. Le site contient plus d'une centaine de photos et de vidéos de la jeune femme dans des poses suggestives.

Capture d'écran

Le site invite même les internautes à clavarder avec Izabel, qui obtient une note de 74 %.

Capture d'écran

La raison de l’existence de ce profil demeure toutefois inconnue et nul ne sait dans quel contexte ces photos ont été prises.

Rappelons que le voyage autour du monde d'Isabelle Lagacé 28 ans, et Mélina Roberge, 22 ans, s’était arrêté abruptement en Australie dimanche, alors que les autorités australiennes avaient procédé à la saisie de drogue.

Les deux jeunes femmes avaient publié plusieurs photos de leur périple, mais ce ne sont pas les seuls clichés qui ont fait surface.

Les deux femmes sont présentement incarcérées en Australie et font face à des accusations d’importation de cocaïne. Elles risquent la prison à vie si elles sont reconnues coupables.