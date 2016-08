Une mère tue sa fille avec un crucifix

Une femme d’Oklahoma City en Oklahoma a tué sa fille de 33 ans en la forçant à avaler un crucifix, a rapporté mardi The New York Daily News.

Lors de son arrestation, Juanita Gomez, 49 ans, a indiqué aux policiers qu’elle était persuadée que sa fille était possédée par le diable. Elle l’aurait frappée à plusieurs reprises avant de lui enfoncer le crucifix et un médaillon religieux dans la gorge. Le corps de la victime, Geneva Gomez, a été découvert par son copain Francisco Merlos qui venait lui rendre visite alors qu’elle se trouvait chez sa mère. À son arrivée, il l’a retrouvée étendue sur le sol, sur son dos, les bras ouverts de chaque côté comme pour former un crucifix. Une croix était posée sur sa poitrine. «On ne pouvait pas reconnaître son visage», a-t-il témoigné à The Oklahoman.