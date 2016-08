Une plaque pour souligner la Série du siècle

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) a dévoilé une plaque commémorative pour souligner l’importance historique nationale de la Série du siècle qui a été disputée en 1972, mercredi.

«Première rencontre entre les meilleurs joueurs professionnels canadiens et l'équipe nationale de l'Union soviétique, la série a uni les Canadiens et les Canadiennes plus que tout autre événement sportif, car les partisans se sont ralliés derrière les joueurs d'Équipe Canada. Ceux-ci ont joué avec passion, faisant preuve de détermination incroyable et déployant des efforts individuels remarquables, des qualités qui allaient définir nos athlètes dans le monde», a admis le secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées et député d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, dans un communiqué.

«La désignation de la Série du siècle 1972 à titre d'événement historique national vient souligner son importance et confirme qu’il s’agit d’un fait marquant de l’histoire canadienne. Elle a suscité de la fierté et du patriotisme dans les deux pays, et contribué à l’atteinte d’un nouveau degré de compréhension mutuelle et de respect par le biais d’une passion commune pour le hockey», a-t-il ajouté.

Moment marquant

Quelques joueurs, dont l'ex-défenseur du Canadien de Montréal, qui ont pris part à la série étaient présents lors du dévoilement de la plaque et ils s’entendaient tous pour dire que cet événement est l’un des moments marquants de leur carrière sportive.

«Nous sommes très heureux de la reconnaissance que le gouvernement fédéral nous accorde. Pour un athlète, il n'y a pas de plus grand honneur que de représenter son pays. Les enjeux étaient particulièrement importants pour nous en septembre 1972. Et la Série du siècle sera pour toujours notre souvenir de hockey favori», ont-ils émis.