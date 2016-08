Une saison importante pour Thomas Erlington

Le porteur de ballon des Carabins de l’Université de Montréal Sean Thomas Erlington est sur le point d’entamer sa dernière saison dans le football universitaire et sa motivation semble atteindre un niveau inégalé.

«On dirait que cette année, je suis plus excité que jamais», a-t-il lancé, mercredi, en parlant du premier match de la campagne, prévu samedi à Québec, contre le Rouge et Or de l’Université Laval.

S’il fait naturellement passer le sort de l’équipe avant le sien, l’athlète de 24 ans est fort conscient que la nouvelle saison sera déterminante pour la suite de sa carrière de joueur de football.

«J’ai toujours le rêve de jouer dans la Ligue canadienne, même si ce n’est pas nécessairement facile pour un demi offensif canadien de faire sa place», a-t-il reconnu, faisant face aux nombreux Américains utilisés dans le champ arrière dans la LCF.

Pour atteindre son objectif, l’étudiant en éducation physique compte aider les Carabins en offrant de bonnes performances individuelles.

«Je veux essayer d’accumuler le plus de verges possible pour me faire remarquer, offrir quelque chose aux recruteurs sur vidéo», a spécifié Thomas Erlington.

Un jeu à la fois...

Invité en mai dernier au Défi Est-Ouest, où tous les joueurs rassemblés sont des espoirs pour le repêchage de la LCF, le demi offensif des Carabins ne veut toutefois pas se projeter trop loin. «On va y aller un jeu à la fois», a-t-il dit.

Dès samedi, il compte se signaler contre le Rouge et Or, lui qui a une certaine revanche à prendre face à ce qui s’est passé, en ouverture, lors des deux récentes saisons.