Une semaine de burgers

Parce que la 5e édition de la Semaine du Burger commence jeudi et que plus d’une cinquantaine de restaurants montréalais y participent, Le 24 Heures vous propose une suggestion par jour, question de profiter pleinement de l’événement.

Le cheeseburger wrapé dans le bacon Courtoisie Burger Week

1er septembre

Une galette de bœuf d’épaule CAB, du cheddar, de la mayonnaise, de la moutarde, du ketchup, du pain Bretzel... et comme si ça ne suffisait pas, le tout est enrobé de bacon. «Ce n’est pas la première fois qu’on voit un burger enrobé de bacon mais ils ont leur manière de le faire et ce n’est pas si lourd même s’il est très goûteux. Tu pourrais même en manger deux !», lance l’un des cofondateurs de la Semaine du Burger, Na’eem Adam.

Au Gras Dur

1660, rue Jarry E.

11$ seul, 15$ avec accompagnement

Le Grand Sumac Courtoisie Burger Week

2 septembre

«C’est végé donc tu t’attends peut-être à quelque chose de léger mais c’est très rempli, ça a beaucoup de saveur, ça permet de manger santé et ''cochon'' en même temps», indique Na’eem Adam. La boulette est composée de betteraves et de carottes, on retrouve dans ce burger une salade de chou au sumac, de la noix de coco façon bacon, ainsi que tomates, laitue, pousses d’alfalfa, mayonnaise pesto, le tout servi sur du pain organique au kamut.

Au Copper Branch

1245, rue Bishop

9,95$

Le Porctopus Courtoisie Burger Week

3 septembre

Le Porctopus

«Celui-là démontre vraiment beaucoup de créativité de la part de la Taverne F, on y retrouve du porc braisé et de la mayonnaise au homard et à la pieuvre et c’est très savoureux», mentionne Na’eem Adam. Chou frisé et poivrons rôtis complètent le tout, au milieu d’un pain brioché.

À la Taverne F

1485, rue Jeanne Mance

14$

Le Picsou Royal Courtoisie Burger Week

4 septembre

«Ici c’est le restaurant de Jérôme Ferrer, c’est un des meilleurs chefs ici alors quand il fait quelque chose, il le fait bien. Le Picsou Royal est un burger qui vaut la peine, s’il n’était pas proposé dans le cadre de la Semaine du Burger il coûterait plus cher», assure Thierry Rassam, l’autre cofondateur de l’événement. Bœuf 100% angus, canard effiloché, foie gras au torchon et fromage du Québec sont au rendez-vous dans ce plat agrémenté d’échalote française, de frites, d’une salade de chou et de mayonnaise fumée et épicée.

Chez Jerry Ferrer – Casse-croûte du terroir par Europea

1083, Côte du Beaver Hall

19, 95$

Le Pig Mac Courtoisie Burger Week

5 septembre

«On le retrouve dans Verdun, au Blackstrap. C’est une place bien connue pour ses bonnes viandes, le chef a gagné de nombreux prix partout dans le monde, c’est vraiment pour les amateurs de viande», assure Na’eem Adam. Un classique au porc fumé, laitue, fromage américain, cornichons et oignons.

Au Blackstrap BBQ

4436, rue Wellington

10$

Le Ça fesse en cochon ! Courtoisie Burger Week

6 septembre

«Le Renoir c’est le restaurant du Sofitel, ce qui est le fun c’est que on ne se retrouve pas dans une ambiance burger-brasserie, on est dans un hôtel de luxe, on mange un burger dans un restaurant haut de gamme», affirme Thierry Rassam. Ici, on tente un burger de porc haché à la sauce BBQ fumée à la vanille, le tout agrémenté de gouda fumé, de champignons et de chou rouge.

Au Renoir

1155, rue Sherbrooke O.

22$ - Combo Bud et burger : 30$

Le MacDaddy Courtoisie Burger Week

7 septembre

«Ce que j’aime ici c’est que ça fait très inspiration ''fast food'', mais c’est à leur façon», dit Na’eem Adam. Au programme : deux boulettes de bœuf AAA, une double portion de fromage Américain fondu, des oignons quelque peu caramélisés, des cornichons cachères et de la laitue : le tout avec de la sauce russe, entre deux pains au sésame et servi avec frites.

Au Burger Bar Crescent

1465, Crescent

10$

Bon à savoir

► Les burgers sont des nouveautés proposées par les restaurateurs dans le cadre de la Semaine du Burger, qui pourront demeurer sur les menus après l’événement, selon le succès du plat.

► Les gourmands sont invités à voter pour leur burger préféré sur le site montreal.leburgerweek.com.

► L’événement a lieu en même temps dans plusieurs villes du Canada, et plus de 250 restaurants y participent à travers le pays.