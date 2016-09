19 activités pour tous pendant le long week-end

Avec la rentrée qui est arrivée et la routine qui va bientôt s’installer, la longue fin de semaine de la fête du Travail est l’occasion de profiter une dernière fois de l’été. Du 3 au 5 septembre, ce ne sera pas le choix d’activités qui manquera pour profiter de la ville ou même pour vous s’évader quelques jours.

Escapade dans les Laurentides Photo courtoisie Tourisme Laurentides

1. Le nouveau site Internet ­decouvrirlaurentides.com ­répertorie toutes les activités de plein air qu’il est possible de pratiquer dans le coin. L’outil parfait pour trouver l’activité qui correspond à vos goûts. Toutes les activités y sont listées selon la saison, le lieu et le type d’attraits. 1er anniversaire du

Le 1er anniversaire du Das Bier Photo Facebook

5885, avenue Papineau, Montréal

2. Ouvert depuis un an sur ­l’avenue Papineau à Montréal, le Das Bier célébrera son premier anniversaire le dimanche 4 septembre. Pour l’occasion, tous sont invités à une dégustation de bières Krombacher et de saucisses allemandes sur le grill de 17 h à 22 h. Pour ceux qui arriveront tard, pas de souci, la bière sera offerte à moitié prix toute la soirée!

Tyrolienne et saut en chute libre!

Au Hangar 16, près du quai de l’Horloge et des terrasses ­Bonsecours dans la Vieux-Port de ­Montréal

3. Installée depuis l’an dernier dans le Vieux-Port de ­Montréal, Tyrolienne MTL offre une descente exaltante survolant l’île Bonsecours. Le point d’arrivée est situé à quelques pieds du fleuve, ce qui offre une vue ­incroyable lors de la descente. Nouveauté cette année, un saut en chute libre, à même les installations de la Tyrolienne, est offert pour les amateurs de sensations fortes. Une plate-forme qui permet aux plus téméraires de s’élancer dans le vide, à près de 80 pieds dans les airs!

PRIX : Tyrolienne ou Quick jump: 19,99 $ par adulte et 16,99 $ par ­enfant (plus taxes). Tyrolienne et Quick jump: 29,99 $ par adulte et 24,99 $ par enfant (plus taxes).

Une journée détente au Balnéa Spa Photo courtoisie

319, chemin du Lac-Gale, Bromont

4. Le Balnéa spa profite de la ­venue du guru du yoga Victor Verana pour offrir un week-end de détente. Combinez expérience thermale, yoga et méditation pour faire le plein d’énergie avant le retour au boulot. Ce sera également le dernier dimanche de l’Été des chefs le dimanche 4 septembre, avec Grégory Paul du restaurant Mile-Ex.

INFORMATIONS : Pour consulter le programme yoga du week-end: balnea.ca/victor

PRIX : Atelier yoga avec ­expérience thermale, 75 $ par jour ou 220 $ pour les 3 jours. Été des chefs, à partir de 22 $ pour le plat (ne comprend pas l’entrée au site du Balnéa qui est au coût de 70 $ + taxes).

Festival YUL-Eat Photo courtoisie

5. Des plats hors du commun ­attendent les foodies cette fin de semaine au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port de Montréal pour le festival YUL-Eat. En plus de ­déguster des mets aux saveurs d’ici, les festivaliers pourront ­également découvrir les dessous de la restauration lors de la course des garçons de café. Truffée ­d’obstacles, la course à relais ­permettra de voir les habiletés des participants qui tenteront de traverser le parcours avec un cabaret de verres d’eau à la main. Cette année encore, des chefs de renom offriront un brunch et un souper, disponible par réservation pour 40 $ et 195 $.

PRIX : Admission gratuite. De 11 h à 23 h, au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port de Montréal.

Réservation : Réservation pour le brunch ou le souper, ­www.festivalyuleat.com

Le spectacle de Kanye West au centre Bell Photo WENN.com

6. Kanye West sera en spectacle ce vendredi 2 septembre au Centre Bell. La parfaite façon de démarrer la longue fin de semaine. Il reste encore des places, faites vite!

PRIX : Billet disponible à partir de 39,75$ sur evenko.ca

Un brunch caribéen

1232, rue De la Montagne, Montréal

7. Pas besoin de prendre l’avion pour vous évader. Ce dimanche, de 14 h à 18 h, déhanchez-vous au rythme du reggae et d’autres musiques des Caraïbes, alors que le Morgane de la Montagne organise un brunch caribéen.

PRIX : Billets à 15,50 $.

Dérive nocture au Bota bota Photo d'archives

Quais du Vieux-Port de Montréal, rue de la Commune Est

8. Soirée spéciale pour ce ­premier vendredi du mois, le Bota bota offre un accès exclusif à ses jardins après les heures de ­fermeture du spa. De 22 h 30 à 1 h 30, il sera possible de se ­prélasser au bord des spas alors que l’ambiance musicale sera ­assurée par DJ Yellow Shades.

PRIX : 35 $, Réservation requise au 514-284-0333.

S.O.S Labyrinthe Photo courtoisie

Au Hangar 16, près du quai de l’Horloge et des terrasses Bonsecours dans la Vieux-Port de Montréal

9. Votre famille aime les défis? Mesurez sa débrouillardise en tentant de vous évader du plus grand labyrinthe intérieur au monde. Saurez-vous trouver les objets à travers ce parcours de 2 km pour vous en sortir en un temps record?

PRIX : 12 $ pour les enfants de 4 à 12 ans, 14 $ pour les ados de 12 à 17 ans et 16 $ pour les adultes. Forfaits famille ­disponibles à partir de 38 $.

Voiles en voiles

Place des Vestiges, près du Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port de Montréal

10. Petits et grands grimpeurs, pas ­besoin de sortir de la ville pour trouver un parcours d’hébertisme qui vous fera vivre plein de sensation. ­Montez à bord d’une réplique grandeur nature d’un bateau royal et d’un bateau de pirate pour franchir les 7 parcours aériens de 1 m à 10 m de haut.

PRIX : À partir de 29 $ par personne pour un accès de deux heures aux ­parcours ou 89 $ par famille de quatre. Information : voilesenvoiles.com

Dernière fin de semaine du Beachclub

701, 38e rue, Pointe-Calumet

11. Pour les party animals d'entre vous, le Beachclub de Pointe-­Calumet vous invite une dernière fois à profiter de l'ambiance endiablée pour le week-end de clôture. Sauter et danser sur les hits de Armin Van Buuren ­dimanche et Showtek, Croatia Squad et Borgeous lundi!

PRIX : 15 $ et billets pour les événements à partir de 40 $.

Les Jardins de lumière Photo courtoisie

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

12. C’est cette fin de semaine que ­s’ouvrent les Jardins de lumière au ­Jardin botanique de Montréal. Profiter de la belle température pour aller vous promener en soirée dans les allées ­illuminées où vous pourrez observer les magnifiques lanternes chinoises.

PRIX : 7,75 $ pour les enfants de 5 à 17 ans, 11,75 $ pour les étudiants (avec présentation de preuve) et 15,50 $ par adulte.

Le Burger Week Photo courtoisie

13. À la recherche du meilleur burger en ville? Qu’il soit «wrapé» dans le bacon, végé aux boulettes de betteraves ou un classique au porc fumé, le burger de vos rêves vous attend. Le Burger Week est le rendez-vous des gourmands qui trouveront des burgers décadents spécialement imaginés pour cette longue fin de semaine.

Fête des vendanges

2, rue de Richelieu, Chambly

14. Les amateurs de houblon seront aux anges ce week-end alors que le festival Bières et Saveurs de Chambly battra son plein! Au programme: ­exposants, dégustations, ateliers-conférences, spectacles et activités pour toute la famille.

PRIX : Entrée générale 14 $. Passeport 4 jours disponible à 30$.

Pommes et labyrinthe extérieur Photo d'archives

2291, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

15. Une sortie aux pommes peut être le prétexte pour vous perdre dans un des parcours du labyrinthe géant du verger Labonté. À seulement 30 minutes de Montréal, tentez de trouver la sortie lorsque vous serez au cœur de l’immense champ de maïs.

PRIX : 9,75 $ par enfant et 12,75 $ par adulte.

Wake sur l’île Île-Notre-Dame (Métro Jean-Drapeau)

16. Le 4 et 5 septembre se déroule la plus grande compétition de planche nautique par télétraction à Montréal. Une vingtaine de professionnels de wakeboard s’affronteront à la Plage Jean-Doré pour remporter le premier titre de Wake sur l’île, dont Ben Leclerc et les frères Marc-André et Pierre-Luc Besner.

PRIX : Entrée à la plage 4,50 $ (13 ans et moins) et 9 $ (14 ans et plus)

Échappe-toi!

2244 rue Larivière, Montréal, (Métro Frontenac)

17. Passionnés de hockey, d’histoire ou de télé? Échappe-toi est l’occasion de découvrir Montréal avec originalité. À travers un scénario qui s’inspire de l’histoire de la métropole, vous devrez résoudre des énigmes en lien avec la thématique choisie pour tenter de vous évader en moins d’une heure de la salle où vous serez enfermé! En serez-vous capable? À noter que jusqu’au 4 septembre, une promotion de 50 % est offerte aux étudiants pour souligner la rentrée scolaire.

PRIX : 23 $ (plus taxes) pour un adulte et de 20$ (plus taxes) pour un étudiant ou un enfant.

Dernière baignade à la plage Photo d'archives

Île-Notre-Dame (Métro Jean-Drapeau)

18. Profitez de la fin de semaine qui s’annonce chaude et ensoleillée pour une dernière baignade. Au parc Jean-Drapeau, la Plage et le Complexe aquatique seront ouverts pour une dernière fois les 3, 4 et 5 septembre, de 12 h à 19 h. En plus de la baignade, les visiteurs pourront s’amuser sur l’immense structure gonflable Aquazilla, aménagée sur le plan d’eau à la Plage.

PRIX : Entrée à la plage 4,50 $ (13 ans et moins) et 9 $ (14 ans et plus). À partir de 12 $ pour l’accès à la structure Aquazilla.

Le Triple Piknic Photo courtoisie Charles William Pelletier

Espace Alexander Calder, parc Jean-Drapeau

19. C’est le spécial trois jours du Piknic Électronik, ce qui veut dire un week-end généreusement garni qui attend les participants avec des sélections musicales choisies par 19 artistes invités. Une fin de semaine qui s’annonce festive et à ne pas manquer!