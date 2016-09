5 bars vintage parfaits pour faire plaisir aux nostalgiques

Les Montréalais sont de grands nostalgiques. Il faut dire que chaque décennie à son charme.

Voici donc 5 bars montréalais qui vous feront retourner dans le passé:

1. Vivez les années 20 au Nestor

Irish ou Scottish? #beaukiltjerome Une photo publiée par LeNestorBar (@lenestorbar) le 18 Août 2016 à 18h18 PDT

Le décor magnifique du Nestor vous fera faire un saut dans le passé. Ici, vous pourrez participer à des soirées thématiques ou simplement boire de délicieux cocktails entre amis. Ne ratez surtout pas les samedis soir où le DJ vous concoctera un savoureux mélange de musique des années 20 aux années 80.

6289 rue Saint-Hubert

2. Le luxe et le glam de la prohibition à The Cloakroom

An indulgent weekend comes to an end... can't believe I went out there nights in a row without the kids! Finally swung by this very cool speak easy style spot in Toronto and can't wait to go back! Une photo publiée par Yashy Murphy (@yashyanthi) le 15 Août 2016 à 6h17 PDT

Ce speakeasy n’est pas facile à trouver. Aux premiers abords, vous risquez de croire que c’est fermé, mais n’hésitez pas à y entrer... Vous serez subjugué par l’ambiance survoltée qui y règne. Évidemment, on y sert de fabuleux cocktails et le décor est superbe.

2775 rue de la Montagne

3. L’amour dans les années 40 à The Emerald Hotel (ou Bar sans nom)

Perfect Manhattan in Montreal #cocktails #VSCOcam Une photo publiée par Benedict (@bencappellacci) le 12 Juin 2015 à 22h04 PDT

Grandement inspiré du film Casablanca, The Emerald Hotel est sans aucun doute l’un des bars les plus charmants de la métropole. Divisé en deux sections, le bar offre à la fois une ambiance plus exotique, avec beaucoup de plantes et un bar magnifique, et une ambiance plus cozy où il est possible de s’asseoir sur de magnifiques sofas en velours et en cuir. Les cocktails y sont décadents et les serveurs portent tous (ou presque) la moustache.

5295 avenue du Parc

4. La passion des vinyles au bar Le Record

Nouvelle adresse dans Villeray, Le Record offre à sa clientèle l'occasion de sortir son petit côté «James Dean» et de venir se trémousser sur les sons des années 50 et 60. De plus, il est possible de manger une bouchée, boire des bulles ou siroter un cocktail aussi bon pour les papilles que joli pour les yeux. Une adresse à mettre dans votre carnet au plus vite!

7622 rue Saint-Hubert

5. Les années 80 au North Star

On a eu le plaisir de recevoir @torche_band hier soir après leur concert a L'Astral. Merci d'être venu! Wow! Torche showed up to play a lil pinball after their show at L'Astral last night! Thanks for coming, guys! #northstarpinball #pinball #torcheband Une photo publiée par North Star Machines à Piastres (@northstarpinball) le 20 Avril 2016 à 9h15 PDT

Faites sortir votre petit côté «gamer» et rendez-vous au North Star situé sur la Main. Vous pourrez jouer au pinball sur des machines vintage datant des années 80, prendre quelques clichés dans le photomaton et profiter d’un 5 à 7 où l’alcool n’est pas trop cher et où vous aurez des jetons à chaque consommation.