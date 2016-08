À Robert Charlebois

Peut-on m’expliquer pourquoi des pays mettent en place une politique monétaire de taux d’intérêt négatifs où il faut «payer» pour placer son argent? Qui sont les gagnants et perdants d’une telle stratégie monétaire qui semble fonctionner à contresens? Est-ce qu’au Canada une telle politique pourrait être appliquée?

C’est nul autre que Robert Charlebois (*), notre icône de la chanson québécoise, qui m’a posé ces pertinentes questions. Il se demande avec raison si ce genre de politique de taux négatifs laisse présager que l’économie mondiale va mal.

Et est-ce possible au Canada ?

UN TAUX DE -0,5 %

En décembre dernier, le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, avait effectivement laissé entendre que le Canada pourrait instaurer une politique de taux d’intérêt négatif en cas de débandade de l’économie canadienne. Il a avancé l’hypothèse d’un taux de -0,5 %.

Concrètement, cela signifierait que les banques canadiennes et autres grandes institutions financières pourraient emprunter de la Banque du Canada à un taux de -0,5 %. Elles se feraient verser de l’argent pour emprunter! Et d’autre part, les institutions qui disposent de surplus de liquidités seraient obligées, elles, de verser un intérêt sur leurs dépôts à la banque centrale!

SUISSE, JAPON...

Les banques centrales de plusieurs pays (France, Suisse, Danemark, Suède, Japon, etc.) ont implanté une politique de taux d’intérêt négatif.

Le but recherché: inciter les banques à prendre plus de risques en prêtant plus d’argent aux entreprises, investisseurs et particuliers.

Avec une politique à taux négatif, une banque centrale cherche à re...stimuler l’économie de son pays. Un taux négatif a notamment pour effet de faire baisser le cours d’une monnaie, ce qui stimule les exportations.

Une politique de taux négatifs s’adresse exclusivement aux institutions financières et non aux consommateurs et entreprises.

Hier, on apprenait que le PIB réel du Canada avait reculé de 0,4 pour cent au deuxième trimestre, soit le recul du PIB trimestriel le plus fort depuis le 2e trimestre de 2009, selon Statistique Canada. Il faut dire que le Canada a été frappé par la baisse marquée de la production de pétrole brut dans l’Ouest canadien et la catastrophe des feux de forêt de Fort McMurray.

Faudra-t-il réduire l’actuel taux directeur (0,50 %) sous zéro pour requinquer l’économie canadienne?

(*) FESTIVAL D’ANGOULÊME

C’est lors d’une amicale rencontre, juste avant la projection du film 1:54 de mon fils Yan (England), au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, que ma discussion à saveur économique avec Robert Charlebois a eu lieu. Il faut savoir que notre renommé auteur-compositeur-interprète (et acteur à l’occasion) fait annuellement partie des invités de marque du festival, dont le jury était coprésidé cette année par l’ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, et l’actrice belge Virginie Efira. Les organisateurs Dominique Besnehard et Marie-France Brière ont accueilli entre autres stars cette année Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Lambert Wilson, Romain Duris, Claude Lelouch...