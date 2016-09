Agenda du week-end

Au Musée d’art contemporain, vendredi 2, c’est la soirée nocturne de 17 h à 2 h, donc l’occasion de voir quatre expositions, dont celle de Jean-Pierre Gauthier (à ne pas manquer), et d’entendre DJ Ghostbeard, Poirier et FunkyFalz. On mange aussi et on prend un verre. Entrée 15 $, gratuit pour les membres.