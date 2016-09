Auger-Aliassime contre-attaque

Félix Auger-Aliassime a contre-attaqué en quart de finale, jeudi soir, après un lent début de match. En faisant preuve de caractère, il est revenu de l’arrière pour vaincre Toru Horie.

Le favori de la foule l’a emporté en deux manches de 7-5 et 6-3 sous les projecteurs du parc Larochelle, à Repentigny.

En milieu de soirée, il ne se dirigeait certainement pas vers la victoire en perdant les deux premiers jeux. En avance 4-1, le Japonais s’est écroulé.

Auger-Aliassime a lentement mais sûrement remonté au pointage pour lever le poing au ciel en fin de première manche, en signe de réussite.

Le finaliste de l’édition 2015 a tenu la cadence en seconde manche. Dès le départ, il a brisé le service de la 11e tête de série avant de lui concéder le point suivant. Il a toutefois aussitôt répliqué et n’a plus jamais regardé vers l’arrière.

Il s’est ainsi vengé d’une défaite que le Japonais lui avait infligée en décembre dernier au championnat de l’Orange Bowl Metropolia, en Floride.

«C’était une motivation de plus. J’ai du mal à m’adapter au début du match, mais je me suis ajusté à son jeu rapide, a indiqué le jeune Montréalais de 16 ans.

«J’ai mis plus de premières balles en jeu et j’ai mieux contrôlé les échanges, ce qu’il n’aime pas, a-t-il ajouté. En changeant le rythme et en variant mes coups, j’ai pu mettre plus de pression.»

Il a maintenant rendez-vous avec l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 31e raquette mondiale, cet après-midi.

Andreescu sans forcer

Bianca Vanessa Andreescu n’a pas forcé pour disposer de la Mexicaine Maria Jose Portillo Ramirez en deux manches de 6-2 et 6-3.

Si la pluie n’avait pas retardé la partie d’une petite demi-heure en début de soirée, la Canadienne serait rentrée à son hôtel beaucoup plus rapidement.

Elle a avoué avoir livré l’une de ses meilleures performances en carrière. Tout lui souriait sur le court central. Ses enchaînements de coups profonds, d’amortis et de montées au filet ont déstabilisé la 110e joueuse du monde.

«Wow, j’ai vraiment bien joué ce soir [jeudi], s’est-elle exclamée à sa sortie du terrain. C’est mon meilleur match depuis longtemps. J’étais concentrée et j’ai mis mon plan à exécution. J’ai bien fait du côté tactique.»

Andreescu s’est aussi ressaisie au service après avoir éprouvé des ennuis en quart de finale la veille.

«Je suis contente. J’ai porté attention à cet élément dans mon jeu. Je sais que ça ne peut pas toujours être parfait, mais je me suis améliorée», a-t-elle relaté.

De l’autre côté du filet, Portillo Ramirez ne pouvait rien devant le jeu dominant de l’Ontarienne. Elle lui a donc lancé des fleurs après sa défaite.

«Elle était trop forte. Je n’y pouvais rien. J’ai mieux joué en deuxième manche en saisissant mes opportunités. Ça n’a rien changé», a expliqué celle qui a tout de même brisé Andreescu avant de baisser pavillon, son seul moment de réjouissance.

La championne en titre se frottera à la cinquième tête de série, la Polonaise Iga Swiatek, cet après-midi en demi-finale.

Les matchs de demi-finale en simple débuteront dès midi. Les finales en double seront disputées en soirée.