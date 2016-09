Aveos: la FTQ laisse tomber

MONTRÉAL – La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) vient de laisser tomber sa poursuite contre Air Canada pour la forcer de rouvrir un centre d’entretien et de révision de sa flotte d’appareils à Montréal.

En mars dernier, la FTQ avait déposé une demande d’injonction permanente à l’encontre du transporteur national pour le forcer à respecter un jugement unanime de la Cour d’appel du Québec rendu en novembre 2015. Ce jugement confirmait qu’Air Canada avait l’obligation légale de maintenir ses centres d’entretien à Montréal et Winnipeg.

L’avionneur avait décidé de porter le jugement de la Cour d’appel du Québec à la Cour suprême.

Or, le gouvernement Trudeau a adopté la loi C-10 qui assouplit les règles envers Air Canada. En vertu de cette loi, Air Canada n’a plus l’obligation de faire l’entretien de ses appareils à Montréal.

La FTQ a jugé qu’avec l’adoption de cette loi, sa poursuite devient caduque, et a décidé de l’abandonner.

Le gouvernement du Québec avait aussi décidé en février d’abandonner ses procédures contre Air Canada après avoir reçu l’assurance que le transporteur mettra en place un centre d’excellence pour les appareils CSeries de Bombardier.

Le transporteur ne fait plus face qu'à une seule procédure judiciaire, une demande en recours collectif en dommages contre le transporteur qui a été déposée par les ex-travailleurs d’Aveos en avril dernier.

«Il ne reste qu’une poursuite contre Air Canada, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui ont sacrifié ces travailleurs. On continue, on ne lâchera jamais», a fait savoir Jean Poirier, ancien représentant des travailleurs, qui invite la population à les appuyer en s’inscrivant sur le site jusquauboutdelaloi.com.

Quelque 1800 travailleurs avaient perdu leur emploi à Montréal, avec la fermeture soudaine d’Aveos en 2012, le sous-traitant d’Air Canada qui faisait l’entretien de ses avions.

Selon la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, le centre d’excellence d’Air Canada doit créer 1000 emplois au Québec sur une période de 15 ans.