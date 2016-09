Beaucoup de maladies... le lundi et le vendredi

Les fonctionnaires du gouvernement du Québec ont pris près d’un demi-million de journées de congés de maladie, seulement en 2015. En moyenne, cela représente près 2000 (1923) congés de maladie pris par jour ouvrable, à travers la fonction publique québécoise, tous ministères confondus.

C’est ce que révèlent des documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables (FCC), en vertu de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements.

Les maladies frappent plus durement les lundis et les vendredis : 44 des 50 journées où il s’est pris le plus de congés sont ainsi en début ou en fin de semaine. Selon les données compilées par la FCC, la moyenne des congés de maladie est approximativement 18 % plus élevée à ce moment-là.

C’est à la Commission de la fonction publique (CFP) que les fonctionnaires se font porter pâle le plus souvent, avec en moyenne 14 congés de maladie par employé en 2015.

La FCC, un organisme à but non lucratif prônant une réduction des taxes et impôts et une diminution du gaspillage, y voit un paradoxe: la mission de la CFP consiste à donner un meilleur accès des citoyens à la fonction publique québécoise...

En chiffres absolus, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale remporte la palme d’or avec 62 830 congés de maladie pris en 2015.

«Il est décevant de voir nos craintes quant à l’utilisation des congés de maladie pour allonger les fins de semaine confirmées», a indiqué Carl Vallée, qui assure la direction québécoise de la FCC.