Ben Stiller en tournage à Montréal cet automne

L’acteur américain Ben Stiller sera à Montréal cet automne pour le tournage de la comédie Brad’s Status, un film produit par nul autre que Brad Pitt.

Le tournage de cette production américaine se mettra en branle le 4 octobre et se poursuivra à Montréal jusqu’à la mi-novembre, a appris Le Journal. La majeure partie du long métrage sera tournée dans les Studios MELS.

Produit par la boîte Plan B (la compagnie de production fondée par l’acteur Brad Pitt), Brad’s Status sera réalisé par Mike White, le scénariste des comédies School of Rock et The Good Girl.

Le film, une comédie dramatique, racontera l’histoire de Brad (joué par Stiller), un homme qui, malgré le fait qu’il ait réussi sa vie sur le plan familial et professionnel, continue d’être obsédé par la réussite de ses vieux amis d’école.

En accompagnant son fils dans une tournée des collèges pour choisir son prochain établissement, Brad se verra obligé de se confronter aux réussites et aux échecs des autres.

Brad Pitt agira à titre de producteur sur le projet, mais on ignore s’il fera le voyage à Montréal pour le tournage. Les noms des acteurs qui donneront la réplique à Stiller n’ont pas encore été dévoilés.

Ben Stiller était déjà passé tout près de venir tourner la comédie Une nuit au musée à Montréal en 2005. Le film avait finalement été tourné à Vancouver.

Stiller, 50 ans, est un des comédiens les mieux payés à Hollywood. Il a lancé plus tôt cette année la suite de sa comédie Zoolander, qui n’a pas obtenu le succès escompté.

Automne bien rempli

Après un été plus tranquille que d’habitude, l’automne s’annonce plutôt chargé pour les tournages étrangers à Montréal. Le tournage de Brad’s Status s’ajoute à celui du thriller Death Wish, annoncé par Le Journal la semaine dernière.

Death Wish, qui sera réalisé par Eli Roth, mettra en vedette Bruce Willis et Vincent D’Onofrio. Le tournage débutera à la fin septembre et s’étirera jusqu’en décembre.

On a aussi appris plus tôt cette semaine que Bellevue, la nouvelle série télé de CBC, sera tournée à Montréal à compter du 19 septembre. L’actrice canado-néo-zélandaise Anna Paquin (The Piano, True Blood) jouera le rôle principal de cette série.

Plus tôt cet été, les films Day 6 (avec Jennifer Lawrence) et The Glass Castle (avec Naomi Watts) ont été tournés à Montréal.