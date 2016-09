Cinq raisons de son succès

L'un des rappeurs les plus en vue à Hollywood, Kanye West sera au Centre Bell vendredi soir. Musicien encensé par plusieurs, détesté par d'autres, West laisse peu de gens indifférents. En plus de 12 ans de carrière, il a bâti un petit empire qui ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des années. Mais qu'est-ce qui explique son succès international? Voici cinq raisons.

Albums Acclamés

Dès son premier album, The College Dropout, en 2004, Kanye West a reçu d’excellentes critiques. À la fois rappeur et producteur, Kanye s’était attiré des éloges pour son style, qui mélangeait des échantillons de musique soul et R&B, en plus de paroles qui s’éloignaient de l’habituelle thématique­­ «gangster» dans le hip-hop. Par la suite, West a confirmé son talent avec Late Registration, Graduation­­ et 808s & Heartbreak, tous très bien reçus par la critique.

Sens du marketing

Pour promouvoir ses divers­­ projets, Kanye West ne lésine pas sur les moyens, faisant tout pour attirer l’attention. En février dernier, pour la sortie de son dernier album, The Life of Pablo, le chanteur a organisé­­ une séance d’écoute au Madison Square Garden, rien de moins. Et il y a quelques jours, pour publiciser la marchandise de sa tournée, Kanye a ouvert des boutiques temporaires dans 21 villes un peu partout dans le monde.

Propos controversés

Kanye West n’applique pas souvent le dicton «Il faut tourner sa langue sept fois avant de parler». Dans le passé, le rappeur de Chicago­­ s’est régulièrement mis les pieds dans les plats avec des propos qui ont terni son image. Que ce soit avec des messages enflammés sur Twitter ou dans un long conflit médiatisé avec Taylor Swift, West est apparu comme un artiste à l’ego gonflé et rempli de caprices. Mais dans chacun des cas, le musicien a réussi à utiliser ces controverses à son avantage, abordant même ses rapports houleux avec Taylor dans la pièce Famous.

Relation médiatisée

Artiste déjà très populaire, Kanye West a vu sa célébrité exploser lorsqu’il s’est mis à fréquenter Kim Kardashian, en 2012. À l’époque, rares étaient ceux qui croyaient que cette relation allait durer. Mais un mariage et deux enfants plus tard, le couple semble plus fort que jamais. Auprès de sa femme, Kanye en profite pour développer ses aptitudes pour la mode. Kanye et Kim, qui se plaisent visiblement sous les projecteurs, font la joie des paparazzi et des journaux à potins à Hollywood.

Collaborations fructueuses

Comme producteur, Kanye West ne s’est jamais­­ gêné pour aller chercher les meilleurs artistes pour l’accompagner sur ses chansons. Dans le passé, le rappeur a eu la main heureuse en collaborant avec Jamie Foxx (Slow Jamz, Gold Digger), Rihanna (All of the Lights), Jay-Z (Niggas in Paris) et Pusha T (Runaway). C’est aussi en utilisant un échantillonnage de Daft Punk (Harder, Better, Faster, Stronger), pour sa pièce Stronger, qu’il a connu l’un de ses plus gros succès de sa carrière.