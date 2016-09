Collecte de fonds record pour Hillary Clinton

Hillary Clinton a annoncé jeudi avoir amassé un montant record au mois d’août, notamment grâce à un rythme effréné de réceptions très exclusives de collecte de fonds, chez des personnalités telles que Magic Johnson et Justin Timberlake.

La candidate démocrate à la Maison-Blanche a récolté plus de 140 millions de dollars durant le mois, dont une partie (81 millions) pour le parti démocrate et non pour son comité officiel de campagne.

Hillary Clinton démarre le mois de septembre avec une trésorerie de 68 millions de dollars, de quoi financer de grandes campagnes de publicité jusqu’au scrutin du 8 novembre.

Par comparaison, Barack Obama avait levé un total de 97 millions en août 2012, dont 84 pour son comité de campagne, selon le New York Times.

Hillary Clinton s’est faite rare en termes de réunions publiques en août, mais elle a participé à 37 événements privés de collecte de fonds dans 11 États et à Washington, selon le décompte de l’AFP, principalement sur la côte ouest près des célébrités d’Hollywood et des patrons de la Silicon Valley, ainsi qu’à New York.

Son colistier Tim Kaine a fait au moins 35 réceptions et Barack Obama, deux.

Le don minimum requis pour participer à ces rencontres en petit comité avec les candidats varie de 500 à... 250 000 dollars. Plus le prix d’entrée est élevé, plus l’événement est exclusif.

Par exemple, à un cocktail le 20 août chez l’ancien patron des studios Universal Frank Biondi, dans la presqu’île très chic de Martha’s Vineyard, environ 700 personnes se pressaient sous une grande tente. Mais il ne restait que 30 invités au dîner organisé à proximité chez Lynn Forester de Rothschild. Prix d’entrée: 50 000 dollars.

À Los Angeles, il fallait contribuer 33.400 dollars pour faire partie de la centaine de convives à un déjeuner dans la demeure de Justin Timberlake et de son épouse Jessica Biel, sur les hauteurs d’Hollywood.

Plus exclusif encore, le dîner de deux heures, avec 20 personnes, chez la veuve de Steve Jobs, Laurene. Chacun a payé au moins 200.000 dollars. Recette totale: au moins quatre millions de dollars.

Le plafond légal pour un don à la campagne d’Hillary Clinton est de 2 700 dollars par personne pour la primaire et 2 700 dollars pour la présidentielle. Au-delà de ce plafond, l’argent est réparti entre les partis démocrates des différents États.

Le montant des fonds récoltés par Donald Trump en août n’était pas encore disponible, mais le milliardaire a accéléré son rythme de financement cet été.