Conférence américaine -division Est: encore la division des Patriots

La division Est a vu resurgir les Jets l’an dernier, tandis que les Bills faisaient du surplace et que les Dolphins frappaient le mur. Pendant ce temps, les Patriots dominaient, encore et toujours, avec un septième titre de division consécutif et un 13e en 15 ans. Difficile d’imaginer le portrait changer demain matin, même sans Tom Brady en début de parcours.