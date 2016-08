Dante a fêté avec P.K.

Mais Dante est venu au monde avec la ferme intention d’y rester. Il a passé les neuf premiers mois et demi de son existence à l’Hôpital pour enfants. Il a subi quatre chirurgies avant de pouvoir entrer à la maison.

Il faudra encore un certain temps pour que la situation se normalise, mais Maria et Michael ne vivent plus dans l’inquiétude. Leur petit Dante mord dans la vie.