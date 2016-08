Deltell garde la tête froide

Gérard Deltell aura bientôt terminé sa première année comme député fédéral et se considère comme «le gars le plus heureux du monde». Perçu comme une étoile montante et un futur chef conservateur, il n’en garde pas moins la tête froide.

Ces derniers mois, Gérard Deltell a été encensé à bien des égards dans les médias tant francophones qu’anglophones au pays. Mon défunt collègue J-Jacques Samson écrivait qu’il serait aussi précieux à son parti que Peter Stastny l’a été aux Nordiques. On a aussi dit de lui qu’il était la recrue québécoise de l’année à Ottawa, et qu’il avait tout pour succéder à Stephen Harper.

De quoi donner la grosse tête à ce nouveau venu dans la capitale fédérale, qui a su faire sa place et se tailler une réputation — ses années dans l’opposition auront été payantes — de parlementaire habile à la Chambre des communes.

Mais ce serait bien mal connaître M. Deltell, pour qui «le métier de politicien, c’est une cascade de montagnes russes.» Cet ancien chef adéquiste a appris à ne rien tenir pour acquis, lui qui avait été dégommé de ses fonctions de leader parlementaire de la CAQ par François Legault, en 2014. C’était à peine deux ans après avoir dit oui à la fusion.

S’il veut bien reconnaître qu’il vaut mieux être ainsi encensé que le contraire, le député de Louis Saint-Laurent ne «s’énerve vraiment pas avec ça». Il y voit plutôt une reconnaissance du gars qui aime et fait bien son travail.

Course à la chefferie

Chose certaine, M. Deltell ne s’est jamais senti autant à sa place. Il faut dire qu’en se joignant aux rangs conservateurs, après une longue réflexion, il a effectué un retour à ses véritables racines militantes. Il ne manque d’ailleurs jamais de sortir de son portefeuille sa vieille carte du PC, reçue lorsqu’il est devenu militant en 1981.

L’ex-journaliste détiendrait pourtant toutes les qualités pour prétendre à la chefferie. Mais il n’est pas rendu là. Certains ont aussi souligné l’importance que prendrait son choix parmi les candidats dans la course à la chefferie. Le politicien cherche encore là à minimiser cette portée, et n’a pas l’intention de se prononcer tout de suite.

Le Jell-O n’est pas pris, estime-t-il, et d’autres candidats pourraient se pointer. Le meilleur candidat devra être bilingue, et apte à débattre avec Justin Trudeau dans trois ans.

Fondamentalement, le travail de député à Québec et Ottawa demeure le même, bien que la dynamique en chambre soit tout autre. Il doit toutefois composer avec la distance. Chaque semaine, il part à 4 h 30 le lundi matin — en écoutant l’hymne national à la radio (glisse ce fervent fédéraliste) — et revient en fin de journée, le vendredi.

Le député tient en effet à prendre part à un maximum d’activités dans son comté, car «le meilleur politicien n’est pas celui qui parle le mieux, mais c’est celui qui écoute le plus.»

M. Deltell écoute aussi ce qui passe ailleurs et nourrit une rare fascination pour l’Alberta, dont il vante l’esprit de bâtisseur peu commun. Il rentre d’ailleurs d’un séjour là-bas où il a visité une usine d’abattage de bœufs pour discuter des problèmes de main-d’œuvre, et l’endroit où le boom pétrolier a commencé.

Défenseur aguerri du projet d’oléoduc Énergie Est, il y voit maintes retombées pour le Québec. Il faut rompre avec le syndrome de la peur d’avoir peur, plaide-t-il.

Relativement aux dossiers de la région de Québec, le député se désole de voir que les libéraux, qu’il accuse d’improviser, n’ont toujours pas réglé le dossier du pont de Québec. Ce serait pour lui une erreur monumentale de l’abandonner. Il rappelle aussi qu’il avait été le premier, le 4 septembre 2013, à réclamer une étude sur le troisième lien dont il a bien hâte de prendre connaissance.