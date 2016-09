Des lacunes dans la lutte contre la cyberexploitation sexuelle

Les cas de cyberexploitation sexuelle des enfants sont en augmentation partout au Canada et un rapport réalisé pour le ministère de la Sécurité publique fait état de lacunes importantes.

Cette étude, préparée par un cabinet d'avocats d'Ottawa pour le compte du ministère de la Sécurité publique, souligne que les intervenants manquent de ressources. De plus, certaines régions, surtout rurales, n'ont pas les outils nécessaires pour combattre les cyberpédophiles.

«On voit des jeunes à l'école primaire avec l'appareil intelligent dans la poche d'en arrière, a expliqué Mario Harel, président de l’Association canadienne des chefs de police. Et, dès ce moment-là, ils sont exposés à des gens malveillants, qui voudraient les leurrer pour les exploiter sexuellement ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un enjeu.»

En début de semaine, un homme de Trois-Rivières a été accusé de pornographie juvénile. En janvier dernier, un réseau d'une douzaine de personnes a été arrêté pour avoir exploité sexuellement des enfants. Pour le président de l'Association des chefs de police, le problème est grave et les policiers n'ont pas l'arsenal nécessaire pour affronter les cyberprédateurs.

«Les moyens d'enquête sont de plus en plus limités, a indiqué M. Harel. Les gens qui sont malveillants avec les appareils, avec les ordinateurs, eux se protègent avec des clés de cryptage. Quand on les trouve et qu'on retrouve l'appareil, on peine à pénétrer dans ces appareils-là et à recueillir les preuves.»

À Ottawa, au ministère de la Sécurité publique, on affirme que la lutte contre la cyberexploitation sexuelle des enfants est une priorité.

«On constate que la gravité, la sévérité des images et des incidents sont aussi en croissance, ce qui est un petit peu alarmant, a expliqué Michel Picard, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Donc, ce qui nous oblige à maintenir le cap sur cette priorité-là et à déployer tous les efforts.»

L'association des chefs de police demande au fédéral des outils législatifs pour décrypter les appareils électroniques. La mesure leur permettrait d'obtenir des éléments de preuve électronique. Le gouvernement étudie la requête.