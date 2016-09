Deux astronautes achèvent avec succès une sortie orbitale pour des travaux à l’ISS

Deux astronautes américains de l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) ont rempli avec succès jeudi une mission visant à effectuer des travaux et à installer de nouveaux équipements à l’ISS, a indiqué la Nasa.

«Ils ont exécuté toutes les tâches prévues», a indiqué le commentateur de la télévision de la Nasa qui a retransmis en direct les images de cette sortie.

Le commandant de l’équipage de l’avant-poste orbital, Jeff Williams, 58 ans, et l’ingénieur de vol Kate Rubins, 37 ans, ont réintégré le sas de décompression de la Station et mis fin à leur expédition à 18h41 GMT, concluant une sortie qui a duré 06 heures et 48 minutes.

Il s’agissait de leur deuxième sortie dans l’espace en deux semaines. Au cours de cette mission, ils ont retiré un radiateur du système de refroidissement de l’ISS qui avait été installé précédemment dans le cadre de réparations pour réparer une fuite d’ammoniac.

Les deux réparateurs de l’espace ont également resserré des étais des antennes solaires et installé la première de plusieurs caméras de télévision haute définition destinées à surveiller les activités à l’extérieur de la Station spatiale, notamment les mouvements des vaisseaux spatiaux de fret et transportant des astronautes arrivant et quittant l’ISS.

Cette sortie orbitale était la 195e effectuée dans le cadre de l’assemblage et de l’entretien de la Station. Il s’agissait de la cinquième sortie dans l’espace pour Jeff Williams et de la seconde pour Kate Rubins, douzième femme à effectuer une telle expédition extravéhiculaire.

Jeff Williams a battu le 19 août le record du nombre de jours cumulés passés dans l’espace pour un Américain, surpassant celui de 520 jours détenu par Scott Kelly. Jeff Williams comptera 534 jours en orbite dans sa carrière d’astronaute quand il reviendra sur la Terre au début de la semaine prochaine.

Lors de leur précédente sortie le 19 août, les deux astronautes avaient installé un nouveau port d’amarrage destiné aux vaisseaux privés, qui achemineront les futurs équipages vers l’avant-poste orbital dans les années à venir, notamment le CTS-100 Starliner de Boeing et le Crew Dragon de SpaceX à partir en principe de la fin 2017.