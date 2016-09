Digne des cabarets de Nashville

Difficile de résister à la Fièvre du country qui balaie le Cabaret du Casino de Montréal. Guylaine Tanguay et son complice Carol Renaud font revivre près d’une cinquantaine des plus grands titres du répertoire country, transportant les spectateurs directement vers Nashville l’espace d’une soirée.

De Dolly Parton à Willie Lamothe, en passant par Patsy Cline, Patrick Norman, Renée Martel et Johnny Cash, La fièvre du country propose un survol exhaustif du répertoire d’ici et d’ailleurs. Tous les grands hits y passent, parfois dans leur entièreté, parfois en medley.

Pas besoin, cependant, d’être un fin connaisseur du genre musical; on se surprend à reconnaître la vaste majorité des titres qui sont revisités sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal.

Impossible de ne pas frissonner lorsque la chanteuse entonne I Will Always Love You, véritable plat de résistance de la soirée. La pièce, popularisée par Dolly Parton, puis Whitney Houston, permet à Guylaine Tanguay de démontrer toute l’étendue de son registre vocal (tantôt en douceur, tantôt en puissance) et d’offrir un moment dont on se souviendra longtemps.

C’est également le cas pour sa version particulièrement bien sentie de la pièce Stand by Your Man de Tammy Wynette, un autre moment fort de la soirée qui nous a particulièrement épatés.

Un talent exceptionnel

On s’explique d’ailleurs mal comment Guylaine Tanguay, dont le plus récent album trône au premier rang des ventes d’albums anglophones au pays depuis juin, n’est pas plus connue du grand public québécois. Son talent transcende les genres et elle a non seulement la voix, mais également le charisme nécessaire pour remplir des salles imposantes à travers la province.

On s’en voudrait tout de même de passer sous silence le travail de Carol Renaud. Le complice de Guylaine Tanguay brille lui aussi par moments, notamment dans sa relecture du succès Achy Breaky Heart, plaisir coupable par excellence de la musique country.

Résultat: on ne peut s’empêcher de taper du pied, mais surtout de sourire tout au long des 90 minutes du spectacle.

Malheureusement, les projections vidéo et les chorégraphies viennent souvent distraire, plutôt que d’appuyer les chanteurs sur scène. Curieusement, on aurait souhaité un peu plus de sobriété, histoire de laisser les voix prendre toute la place.

Même si la représentation de jeudi a souffert de quelques problèmes techniques sur le plan du son, attribuons ces bémols à la frénésie d’un soir de première. Il y a fort à parier que la situation sera rentrée dans l’ordre dès vendredi soir.