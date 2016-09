«District 31»: la patience est de mise

Avec «District 31», Luc Dionne replonge dans l’univers policier, 20 ans après l’explosive série «Omertà, la loi du silence». Mais ne vous attendez pas à autant d’action ni aux sensations fortes de la vibrante «19-2» dans cette quotidienne.

C’est une vision bien différente du travail des forces de l’ordre qui nous est proposée. Bien qu’elle soit parsemée de cas graves, elle donne aussi lieu à des moments d’humour avec une histoire de sexe cocasse.

En nous présentant le quotidien des employés d’un poste de quartier montréalais, l’auteur ratisse large. Lors des quatre premiers épisodes, il y a rien pour un public averti.

Aussi, comme dans la vraie vie et contrairement aux productions américaines gonflées, on montre un côté moins «glamour» et frustrant de la réalité à laquelle sont confrontés les policiers.

La dramatique s’amorce avec la disparition du jeune Théo, 8 ans, vu pour la dernière fois dans un parc. Sans larmes ni sang, le garçon quitte l’endroit près de chez lui avec un individu, laissant ses parents sous le choc.

Alors que la mère pleure à se fendre l’âme, le père est ébranlé, mais soulève des questions, car quelque chose cloche chez lui...

Une fille, un gars

Toute série policière qui se respecte doit compter sur un duo fort. Pour «District 31», on a misé sur les sergents-détectives de la section des homicides Nadine Legrand et Patrick Bissonnette campés par Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis.

Leur jeu crispé des deux premiers épisodes laisse place à la spontanéité et l’assurance au fil de l’enquête. On attend déjà de savoir quand les deux collègues craqueront l’un pour l’autre, Nadine devenant rapidement célibataire.

Entre les murs du district 31, on constate immédiatement une importante animosité entre Nadine et Laurent (Patrick Labbé), le superviseur des enquêtes. Si elle plombe l’atmosphère dès les premières scènes, elle prend ensuite des proportions moindres. Mais que se passe-t-il entre Nadine et son supérieur? Il y a de quoi fouiller...

Sortir du bureau

Malgré un travail honnête d’écriture pour rendre compte des différents enjeux, il faut être témoin de plusieurs scènes avant d’éprouver de la sympathie pour les enquêteurs parce qu’on ne donne pas un accès à leur passé et à leur vie privée.

Avis à ceux qui souhaitent que Nadine et Patrick mettent la main au collet du ravisseur de Théo: vous ne connaîtrez pas son identité après la diffusion des quatre premiers épisodes. Armez-vous de patience.

L’enquête se mettra en branle le lundi 12 septembre à 19 heures, à ICI Radio-Canada Télé. Les enquêteurs de «District 31» n’ont pas fini de passer de longues journées, car 120 épisodes seront diffusés jusqu’au printemps.