Dropbox: 68 millions d’identifiants volés et mis en ligne

La plateforme américaine de stockage de documents en ligne Dropbox a indiqué jeudi que les noms d’utilisateurs et mots de passe d’environ 68 millions de ses clients avaient été volés il y a quatre ans et récemment publiés sur internet.

«La liste d’adresses courriels avec les mots de passe est réelle, toutefois nous n’avons pas d’indications qu’il y ait eu des accès irréguliers à des comptes d’utilisateurs Dropbox», a indiqué l’entreprise dans un communiqué envoyé par courriel.

Dropbox estime que le vol des informations remonte à 2012, mais n’en a eu connaissance qu’il y a seulement deux semaines, quand la liste de 68 millions d’identifiants a été mise en ligne. La société affirme ne pas savoir qui sont les pirates et la méthode utilisée.

L’entreprise explique avoir informé ses utilisateurs, et avoir demandé à tous ceux qui n’avaient pas changé leur mot de passe depuis mi-2012 de le faire. «Cette réinitialisation garantit que même si ces mots de passe sont découverts, ils ne peuvent pas être utilisés pour accéder à des comptes Dropbox», ajoute-t-elle.

Dropbox prévient aussi ses utilisateurs que, s’ils ont utilisé le même mot de passe sur d’autres services, il est prudent de le changer là aussi, et de rester vigilant face à d’éventuels spams ou attaques par hameçonnage étant donné que des adresses emails ont été rendues publiques.

Dropbox, lancé en 2007, revendique plus de 500 millions d’utilisateurs qui utilisent son service pour stocker et échanger en ligne des documents, des photos, des vidéos, et toutes sortes d’autres données.