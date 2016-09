Duchesne s'illustre en Alberta

L'olympien Antoine Duchesne a réalisé une belle performance en terminant au cinquième rang de la première étape du Tour de l'Alberta, jeudi soir, endossant du coup le maillot de meilleur Canadien au classement général.



Vêtu du maillot de l'équipe nationale pour l'occasion, le professionnel de la formation Direct Énergie a profité d'une échappée de onze cyclistes pour obtenir une position avantageuse sur le reste du peloton.



L'étape longue de 106,9 kilomètres se terminait à Lethbridge. Le groupe de fuyards a franchi la ligne d'arrivée avec une avance d'environ deux minutes.



L'étape a été remportée au sprint par l'Américain Colin Joyce (Axeon Hagens Berman). Alex Howes (Cannondale-Drapac) et Robin Carpenter (Holwesko) ont pris respectivement les 2e et 3e rang.



La deuxième étape de 182 kilomètres aura lieu vendredi.



Le Tour de l'Alberta prendra fin lundi à Edmonton. Treize équipes et 99 coureurs se disputent les honneurs.