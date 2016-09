Entre les mains d’Alain Vigneault

«Alain m’a donné ma chance chez les juniors, il m’a donné ma chance avec les Canucks. Si je n’ai plus ma place dans la LNH, j’aime mieux que ce soit lui qui me le dise que quelqu’un d’autre.»

Après un an passé en Europe, Maxim Lapierre tentera un retour dans la LNH cet automne. C’est par l’entremise des Rangers de New York et de son ancien entraîneur, Alain Vigneault, que l’attaquant de 31 ans compte réussir ce retour.

«Au début de l’été, lorsque j’ai vu que des équipes appelaient mon agent pour savoir ce que j’allais faire l’an prochain, je me suis dit que la meilleure façon de revenir serait peut-être d’appeler Alain», a raconté Lapierre, rencontré par le Journal plutôt cette semaine, à Candiac.

«C’est une question de confiance», a-t-il ajouté.

Mis à part la saison 2008-2009 avec le Canadien, au cours de laquelle il avait récolté 28 points, dont 15 buts, c’est sous les ordres de Vigneault, à Vancouver, qu’il a connu sa meilleure campagne dans la LNH (9 buts, 10 passes et 130 minutes de punition, en 2011-2012).

Même si son mentor se trouve derrière le banc, la tâche ne s’annonce pas facile pour Lapierre, les Rangers regorgeant de bons attaquants.

«La formation est pleine, a-t-il reconnu, conscient de la tâche qui l’attend. Comme dans toutes les équipes de la LNH, tu dois tasser quelqu’un pour faire ta place. Il y a beaucoup de joueurs avec des contrats à un seul volet, mais, dans ce monde-là, tu ne sais jamais.»

La grande glace

Au moins, l’athlète de St-Léonard ne se retrouvera pas devant rien si cette expérience dans la Grosse Pomme devait se révéler de courte durée.

«Si la pire des situations, c’est de retourner en Suisse, ça ne sera pas la fin du monde» a souligné Lapierre, qui a porté les couleurs du HC Lugano pendant six rencontres, le printemps dernier, après un séjour de 34 matchs avec l’équipe de MODO de la Ligue élite suédoise.

«La Suisse, c’est parfait pour la famille. Il n’y a pas de voyage. Tous les matins, tu te lèves avec ta famille. Tu joues deux matchs par semaine, c’est merveilleux. En plus, le calibre de jeu est très bon. C’est ouvert et offensif, il y a beaucoup d’échappées.»

Lapierre a ainsi pu confirmer ce que plusieurs anciens de la LNH lui avaient confié à propos de la Ligue nationale de Suisse. D’ailleurs, son ami Guillaume Latendresse lui avait grandement vanté les mérites de ce circuit. Ce qui l’a convaincu de s’expatrier en Europe. Pourquoi être d’abord passé par la Ligue élite suédoise?

«Je ne voulais pas rater mon entrée sur la grande patinoire, a-t-il répondu dans un éclat de rire. Je voulais d’abord apprendre à jouer sur une grande glace, alors quand j’ai entendu dire que j’avais déjà trois ou quatre offres de la Suisse dans le temps des Fêtes, j’ai dit que je me sortirais de mon contrat en Suède pour aller à Lugano.»

En attendant Vegas

La Suisse, c’est bien beau, mais comme l’affirme lui-même Lapierre, «ce n’est pas la Ligue nationale».

Cette tentative de retour s’inscrit dans un plan de match bien précis.

«Beaucoup de vétérans veulent revenir cette année pour faire une dernière impression avant l’arrivée de Las Vegas, a-t-il indiqué. Il y aura une trentaine de nouveaux emplois, alors il faut essayer d’être autour de la LNH le plus longtemps possible.»

Dommage que ce ne soit pas Québec qui ait obtenu une concession. Il aurait peut-être eu un préjugé favorable.