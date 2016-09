Facebook ajoute la vidéo en direct à Messenger

Le réseau social américain Facebook poursuit son offensive contre Snapchat avec l’ajout jeudi à son application de messagerie Messenger d’une fonctionnalité populaire auprès des utilisateurs de son rival, permettant de diffuser des vidéos en direct.

La nouvelle fonction permet d’ajouter des vidéos en direct aux échanges de messages écrits entre les utilisateurs de Messenger, explique une note publiée sur le site internet de Facebook.

«C’est parfait pour partager des moments rapides avec des amis qui ne sont pas à vos côtés, ou pour enrichir vos conversations en vous voyant en face à face pendant que vous échangez des messages», écrit le groupe.

«Instant Video» est accessible en touchant un simple bouton intégré aux dernières versions de Messenger pour iOS (le système d’exploitation de l’iPhone d’Apple) ou Android (Google). Le son est éteint par défaut mais l’utilisateur peut décider de l’activer.

Cet outil rappelle beaucoup une fonction déjà présente sur Snapchat, un service de messagerie qui est devenu extrêmement populaire auprès des adolescents américains grâce à ses messages et ses photos qui disparaissent peu après avoir été vus par leur destinataire.

Certains analystes craignent depuis un certain temps déjà que les jeunes consommateurs, un public particulièrement prisé des annonceurs publicitaires, délaissent Facebook au profit d’autres services comme justement Snapchat.

Le réseau social aux 1,71 milliard de membres avait tenté de relativiser ces inquiétudes lors de ses derniers résultats trimestriels en juillet, faisant valoir que les adolescents utilisaient aussi beaucoup d’autres services du groupe comme ses messageries Messenger et WhatsApp (plus d’un milliard d’utilisateurs chacune) ou l’application de partage de photos et vidéos Instagram (500 millions).

Facebook n’en a pas moins multiplié ces derniers temps les initiatives s’inspirant beaucoup de produits proposés par Snapchat.

Il avait ainsi annoncé début août l’ajout à Instagram d’un nouveau format de publications qui disparaissent après 24 heures et sont baptisées « Stories » (histoires), comme le produit équivalent chez Snapchat.

Une nouvelle application pour iPhone éditée par Facebook et visant tout particulièrement le jeune public avait aussi été mise à disposition assez discrètement le mois dernier sur la boutique en ligne iTunes. Lifestage ambitionnait de créer des réseaux sociaux entre camarades d’école, et permettait de partager des clips vidéo avec d’autres personnes n’ayant pas plus de 21 ans et venant du même établissement ou d’un établissement proche.