Gai Écoute: un service maintenant 24h/24

À partir du 1er septembre, le centre téléphonique Gai Écoute sera ouvert 24h/24 et 7j/7 afin de pouvoir répondre à la totalité des demandes.

«Nous savons que l’anxiété et les crises augmentent souvent la nuit et au réveil. La solitude, l’isolement et le rejet étant les motifs d’appels les plus fréquents à Gai Écoute, les gens ne savent pas toujours où se tourner lors de ces moments de détresse», a indiqué Pascal Vaillancourt, directeur général de Gai Écoute.

Jusqu’alors ouvert de 8h à minuit, l’organisme estimait manquer plus 3000 appels par an à cause de ces horaires.

Ce prolongement des heures d’ouverture, financé par la Ville de Montréal, devrait permettre à Gai Écoute de faire à la demande, qui n’a cessé d’augmenter les deux dernières années.